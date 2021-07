Grimmens Handballer verbringen sportliche Woche

Grimmen

Eine ganze Woche sportlich verbringen – dies hat beim Handballsportverein in den Sommerferien inzwischen eine lange Tradition. Am beliebten Vereinscamp nahmen nun 39 Kinder des Vereins teil. „Neben vielen handballerischen Aspekten ging es uns in diesem Jahr darum, auch einmal über den sportlichen Tellerrand zu schauen“, sagt Vereinssportlehrer Manuel Abé. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitete die sportliche Woche der Nachwuchshandballer und traf hierbei viele begeisterte Sportlerinnen und Sportler und motivierte Übungsleiter.

Manuel Abé: „Wollten nach der langen Pause die Sommerferien intensiv nutzen“

Fliegende Bälle, harte Zweikämpfe und dramatische Spiele – dafür stehen die Handballer der Trebelstadt. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass auch die sechswöchigen Ferien im Verein sehr sportlich angegangen werden. „Durch die Pandemie sind über Monate hinweg die Trainingseinheiten ausgefallen. Kurz vor den Sommerferien konnten wir dann wieder loslegen. Für uns kam es nicht in Frage, nun wieder eine mehrwöchige Pause einzulegen“, sagt Manuel Abé.

Der Vereinssportlehrer des Vereins und die vielen Übungsleiter hielten den Trainingsbetrieb so in den vergangenen Wochen in veränderter und überaus kreativer Form aufrecht. Ein Teil ist auch das inzwischen traditionelle Vereinscamp – ein sportliches Ferienangebot für den talentierten Nachwuchs.

39 Jungen und Mädchen nahmen nun an dieser sportlichen Woche teil, lernten in vielen Übungseinheiten neue Elemente des Handballsports kennen, bekamen aber auch die Möglichkeit, sich einmal in anderen Sportarten auszuprobieren. „In erster Linie geht es bei unserem Vereinscamp darum, dass unser Nachwuchs eine actionreiche Woche erlebt. Ein positiver Nebeneffekt hierbei ist, dass sie fit bleiben und die Gemeinschaft gestärkt wird“, fasst Abé das Ziel der sportlichen Woche zusammen.

Junge Handballer probieren sich beim Rollstuhlhandball

Die Jungen und Mädchen versuchten sich auch im Rollstuhl-Handball. Quelle: Raik Mielke

In diesem Jahr hatte sich der Verein zudem einen sehr interessanten, thematischen Schwerpunkt gesetzt. „Wir haben uns Partner gesucht und wollten den Kindern einmal andere Zugänge zum Sport aufzeigen“, erklärt der Vereinssportlehrer.

Eines der Highlights hierbei war ein Workshop im Rollstuhlhandball. Hierfür hatte sich Sonja Bade vom Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport in Mecklenburg-Vorpommern auf den Weg in die Grimmener Sporthalle gemacht. Im Gepäck zahlreiche Rollstühle. „Der Verband leistet durch diese Workshops in den verschiedensten sportlichen Bereichen eine praktische Aufklärungsarbeit. Denn Kindern wird in spielerischer Form gezeigt, welche Möglichkeiten auch Menschen mit Behinderungen haben, ihrem geliebten Sport nachzugehen“, erklärt Daniel Lemke, Vorsitzender des HSV Grimmen.

Und schnell merkten die Kinder, dass es einfacher aussieht, als es tatsächlich ist. Schon beim geraden Rückwärtsfahren mit dem Rollstuhl kamen einige Teilnehmer an ihre Grenzen. Doch der Spaß stand im Vordergrund und so konnten beim abschließenden Spiel auch gleich sehenswerte Tore erzielt werden.

Wenige Meter weiter – in einem anderen Bereich der Sporthalle – landete der Handballnachwuchs im Minutentakt spektakulär auf der Matte. Michael Hammer und Gottfried Wessel – Übungsleiter der Judokas des KSV Grimmen – brachten den jungen Leuten verschiedenste, sichere Fallübungen bei. „Ich finde es klasse, wenn die Vereine der Stadt so zusammenarbeiten. In Sachen ‚Trainingsgestaltung‘ kann man von anderen Vereinen immer etwas lernen“, findet Michael Hammer.

Und so ging es die gesamte Woche sportlich weiter. Ob nun bei Leichtathletik, den verschiedensten spielerischen Übungen mit dem Handball oder einfach beim munteren Herumtollen.

Mit dem Fahrrad zum Campingplatz

Als Höhepunkt der Woche verbrachten die Knirpse dann sogar eine Nacht auf einem Campingplatz. Hierfür ging es mit dem Zug nach Demmin und anschließend mit Fahrrädern weiter nach Gravelotte am Kummerower See. „Die Woche war total klasse. Wir haben gegrillt, haben ein Turnier gemacht und so viele Sportarten kennengelernt“, ist Leon Ambrosi begeistert und sagt: „Am coolsten waren Rollstuhlhandball, Hockey und die Zeit mit den Freunden.“

„Der Ausflug nach Gravelotte war super. Wir konnten dort baden und Kanu fahren. Dies war für mich die beste Ferienwoche überhaupt“, schwärmt auch Ansgar Herzberg.

Von Raik Mielke