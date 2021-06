Grimmen

Es ist wieder Leben ins Zentrum der Grimmener Innenstadt eingekehrt. Und dies hat – so bestätigen es vor allem die Einzelhändler – in erster Linie mit der Abschaffung der Testpflicht zu tun. Doch es gibt auch weitere Faktoren, die die Geschäfte beleben. Die OSTSEE-ZEITUNG schaute sich am Montagvormittag in der Innenstadt um, traf auf viele lächelnde Gesichter und – nach der langen Leidenszeit – wieder zufriedenere Händler.

Paddy Kumar: „Die Grimmener sind wieder in Shopping-Laune“

„So macht die Arbeit wieder Spaß“, sagt Paddy Kumar aus dem gleichnamigen Modegeschäft auf dem Grimmener Markt. Nach sieben Monaten ohne wirkliche Einnahme laufen die Geschäfte bei dem gebürtigen Inder nun wieder deutlich besser. „Es ist Monatsende und trotzdem bin ich mit der aktuellen Situation sehr zufrieden“ sagt er. Wie Paddy Kumar erklärt, ist das Shopping-Fieber wieder ausgebrochen. Dies hat seiner Meinung nach verschiedenste Gründe.

Die wichtigste Entscheidung jedoch war die Abschaffung der Testpflicht. Aber auch das hochsommerliche Wetter spielt eine wichtige Rolle. „Bei der Hitze wollen die Leute luftige und angesagte Kleidung kaufen. Viele waren – seit Beginn der Pandemie – nicht so in Shopping-Laune. Jetzt hat man das Gefühl, sie wollen einiges nachholen. Dies freut mich natürlich sehr“, sagt er und ergänzt: „Wenn sich jetzt noch etwas in der ehemaligen Gaststätte auf dem Markt tun würde, pulsiert die Innenstadt wieder.“

Anke Wiegert: „Erste Touristen kommen interessiert ins Geschäft“

Auch die Lust, sich im Dekorationsgeschäft „sniksnak“ von Anke Wiegert umzusehen, ist zurück. „Es ist deutlich spürbar, dass die Testpflicht die Leute sehr demotiviert hat“, meint sie und sieht dies auch als verständlich an. „Shoppen heißt, sich einfach mal umzusehen. In den seltensten Fällen wissen die Kunden zuvor ganz genau, was sie wollen“, meint sie und erklärt: „Sich für ein bisschen Bummeln durchs Geschäft aber vorher testen zu lassen – dies war vielen, völlig nachvollziehbar, aber zu aufwendig. Und gerade jetzt, wo die Urlaubszeit begonnen hat, kehren auch die ersten Touristen zurück in die historische Altstadt.

„Mit Beginn der Sommerferien ist auch die Innenstadt wesentlich belebter. Dies liegt zum einen daran, dass die Leute wieder gemütlich auf der Terrasse der Bäckerei ‚Junge‘ sitzen können. Zudem wird die Innenstadt bei Touristen – die vor allem auch mit dem Rad in der Region unterwegs sind – immer beliebter“, sagt sie und freut sich, dass ein Stück „Normalität“ zurückgekehrt ist.

Viola Kolecko: „Frauen waren nach Durststrecke ausgehungert“

Sehr bildlich beschreibt Viola Kolecko aus dem Geschäft „Instyle Mode Am Markt“ die aktuelle Situation. „Wir können deutlich mehr Kunden begrüßen. Insbesondere bei den Frauen hat man das positive Gefühl, dass sie nach der langen Durststrecke ausgehungert sind“, sagt sie. Wie die Verkäuferin erklärt, ist es eine Art „sich selber zu belohnen“. Nach Monaten, in denen es durch die Testerei sehr aufwendig war, dem entspannten Shoppinggenuss nachzugehen, genießt vor allem das weibliche Geschlecht dieses zurückgewonnene Lebensgefühl.

„Sich beraten und bedienen lassen und endlich mal wieder in der Öffentlichkeit ein neues Teil präsentieren zu können – dies gehört doch einfach dazu“, findet Viola Kolecko. Man kann hierbei bei Weitem nicht von einem Ansturm auf die Geschäfte in der Grimmener Innenstadt sprechen, aber die Anzahl der Kunden im Geschäft ist deutlich gestiegen.

„Sehr speziell ist die bei unseren älteren Kundinnen. Diese haben in Zeiten des Lockdown und auch in Zeiten der Testpflicht fast komplett auf Shopping-Touren verzichtet. Jetzt holen sie dies nach und kaufen vielleicht auch das eine oder andere Teil mehr“, meint die Verkäuferin.

Erika Thoms: „Ein Gefühl von Normalität“

Und auch alle anderen Geschäfte im Zentrum der Stadt haben wieder normal geöffnet. Die Kunden freut dies enorm, wie man am Montagvormittag in der Innenstadt feststellen konnte. „Ich bin Rentnerin und da gehe ich am Vormittag gerne mal durch unsere schöne Innenstadt. Hierzu gehört für mich – neben einem Kaffee und einem Stückchen Kuchen – auch das Schlendern durch die Geschäfte. Als ich einen Test brauchte, habe ich dies gar nicht gemacht. Dann hat man im Supermarkt seine Einkäufe erledigt und ist wieder nach Hause oder in den Garten gegangen“, beschreibt Erika Thoms. Jetzt wieder unbeschwerter in die Geschäfte gehen zu können, vermittelt der Rentnerin ein Gefühl von Normalität.

„Schön, dass man wieder unkompliziert auf der Terrasse im Café sitzen kann. Dann kann die Frau sich nach Klamotten umsehen und ich die Zeit genießen“, sagt Dietmar Tölsch scherzend. Der Rentner findet auch, dass die Innenstadt – insbesondere in den Vormittagsstunden – wieder deutlich belebter ist.

Von Raik Mielke