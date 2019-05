Grimmen/Altenkirchen

Beim Wettkampf der Kreisjugendfeuerwehren auf Rügen hatte am Sonnabend die Mannschaft aus Grimmen überraschend die Nase vorn. Dabei hatte Teammitglied Laurin Jährling (16) zu Beginn des Wettkampfes noch tiefgestapelt.

„Ich hoffe, wir werden nicht die Letzten“, sagte er nach dem 400-Meter-Staffellauf, bei dem es um gute Zeiten und wenige Fehlerpunkte ging. „Ich bin mittlerweile im achten Jahr in der Jugendfeuerwehr, wo wir schon über zehn Mitglieder sind. Jeden Freitag üben wir zwei Stunden.“ Den zweiten Platz belegte die Truppe aus Abtshagen, Dritter wurden die Nachwuchskameraden aus Steinhagen.

Zur Galerie Impressionen vom Wettkampf in Altenkirchen.

Am Kreisausscheid nahmen 14 Mannschaften teil. Während Grimmen (867 Punkte) und Abtshagen (865) ziemlich dicht beieinander lagen, gab es zu Platz drei mit Steinhagen (845) schon eine Lücke.

Der Feuerwehrwart der 83 Jugendwehren im Landkreis, Ingo Trusheim aus Sassnitz, verrät, dass so recht niemand die Grimmener auf dem Schirm hatte. „Es gab mehrere Favoriten: Bergen, Amt Rügen-Nord zum Beispiel ... aber Grimmen?“ Um so größer sei die Überraschung bei allen 204 Teilnehmern gewesen und die Freude bei den Siegern riesig.

Das Team aus Grimmen. Quelle: Christine Zillmer

Die Mitfavoriten aus dem Amt Rügen-Nord I habe sich übrigens den Punktestand vermasselt, weil sie „einfach zu viel gequatscht haben“, sagt Trusheim. „Eine Vorgabe beim Kreisausscheid ist es, stillschweigend zu arbeiten. Das ist internationaler Standard.“ Deshalb sei ein Kampfrichter extra dafür abgestellt, die gesprochenen Worte mitzuzählen. Warum diese Strenge? Ingo Trusheim: „Im Ernstfall gibt es einen Befehl. Und der ist exakt so, wie er gegeben wurde, auszuführen. Da bringen zusätzliche Diskussionen während des Einsatzes Unruhe.“

Die Anforderungen an die jungen Leute seien per se hoch, und auch die an die Ausbilder seien weiter angestiegen, sagt Dirk Schröder (56), Wehrführer in Altenkirchen. „Mittlerweile gibt es computergesteuerte Zieleinrichtungen für Spritzanlagen“, sagt er.

„In den letzten zehn Jahren ist alles viel moderner geworden.“ Zu den zu bewältigenden Elementen beim Wettkampf gehört auf der einen Seite die Hindernisübung. Da geht es über einen Wassergraben, durch einen Kriechtunnel, auf einem Laufbalken entlang bis hin zur Zieleinrichtung, wo auf Zeit „gelöscht“ werden muss. Parallel zur Hindernisstrecke werden von einem Teil der Mannschaft Schlauchleitungen verlegt. Die andere Aufgabe ist der 400-Meter-Lauf. Neun Läufer müssen nicht nur ordentlich Tempo machen, sondern unterwegs auch ihre Geschicklichkeit beweisen.

Alle am Kreisausscheid beteiligten Teams hatten sich laut Trusheim bei Amtsausscheiden qualifizieren müssen. Die drei Besten fahren im August zum Landesausscheid der Jugendwehren nach Ludwigslust.

Jens-Uwe Berndt