Grimmen

Blasmusiker stellen in Corona-Zeiten ein erhöhtes Risiko dar. Darum konnte das Jugendblasorchester auch wochenlang keine Proben als großer Klangkörper durchführen. Wie die Grimmener Musikschule improvisiert hat, wie es nach den Sommerferien weiter gehen soll und welche Rolle der „Online-Unterricht“ spielt, erklärt Volkmar Doß im OZ-Interview. Der Leiter der Grimmener Musikschule und Dirigent des Jugendblasorchesters blickt optimistisch auf das zweite Halbjahr des Musikjahres 2020.

Seit einigen Wochen findet in der Grimmener Musikschule wieder Unterricht statt. Wie hat sich das musikalische Proben in Corona-Zeiten verändert?

Für Musikschulen gilt ein eigenes Konzept, weil insbesondere Bläser ein erhöhtes Risiko darstellen. Wir können aktuell fünf unserer 13 Räume für den Unterricht nutzen. Die Unterrichtszeit haben wir auf 30 Minuten reduziert. Alle Musiker, außer die Bläser, proben mit Maske. Anschließend werden die Räume desinfiziert und 15 Minuten gelüftet. Den Einzelunterricht haben fast alle Musiker wieder aufgenommen. Nun gehen wir aber in die Sommerpause, die bis zum Ende der Sommerferien andauert.

Volkmar Doß, Leiter der Grimmener Musikschule und Dirigent des Jugendblasorchesters. Quelle: Raik Mielke

In den Sommerferien gab es häufig Orchester-Reisen – auch in diesem Jahr?

Nein, in diesem Jahr werden wir keine Orchester-Reise unternehmen. Zu Beginn des Jahres gab es die Idee, uns kurzzeitig in eine Jugendherberge einzumieten und dort einige musikalische Tage zu verbringen. Da es aber keine Planungssicherheit gab, haben wir diese Idee für 2020 verworfen.

Welche Rolle spielte der Online-Unterricht in Corona-Zeiten?

Wir haben sofort nach der Schließung der Musikschule mit dem Online-Unterricht begonnen. Diesbezüglich muss ich meinen Lehrern ein riesiges Kompliment aussprechen. Es war ein enormer Mehraufwand, weil die Lehrer sich noch intensiver auf den Unterricht vorbereiten und viele Materialien digitalisiert werden mussten. Dies war nur durch ein großes privates Engagement der Lehrer möglich, welche ihre eigene Technik nutzen mussten. In Sachen „Einzelunterricht“ nahmen rund 75 Prozent unserer Schüler am Online-Unterricht teil. Es hat uns gezeigt, dass dieser Weg der Beschulung eine gute Ergänzung sein kann, jedoch nie den Präsenz-Unterricht ersetzen kann.

Am 3. Oktober wird das Grimmener Stadtkulturhaus 50 Jahre alt. Geplant ist an diesem Tag auch ein Auftritt eines Ehemaligen-Orchesters. Wie laufen diesbezüglich die Vorbereitungen?

Wir haben bereits 50 Zusagen aus ganz Deutschland. Alle Teilnehmer waren irgendwann einmal Mitglieder unseres Jugendblasorchesters. Alle haben bereits ihre Noten bekommen, jedoch musste die erste gemeinsame Probe wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun wollen wir im August einen Workshop absolvieren. Derzeit stellt sich jedoch die Frage, wo so viele Leute gleichzeitig in Grimmen proben können. Nach derzeitigem Stand bräuchten wir ja einen Probenraum mit einer Größe von über 500 Quadratmeter. Wir müssen einfach abwarten, wie sich die Regelungen bis dahin entwickeln. Dennoch bereiten wir uns intensiv auf diesen Tag vor. Derzeit wird die Chronik aufgearbeitet sowie Video- und Tonmaterial zusammengestellt.

Vor einigen Tagen gab es eine Satzprobe der Hornisten am Grimmener Wasserturm. Wie kam es dazu?

Wir konnten aufgrund der geltenden Regelungen in dieser Zusammensetzung in keinem unserer Räume proben. Darum bin ich kurzfristig auf die Idee kommen, diese letzte Satzprobe vor den Sommerferien am Wasserturm durchzuführen. So haben auch einige Grimmener in der Innenstadt davon profitiert. Es ist einfach ein schönes Ambiente, welches wir im kommenden Jahr auch wieder vermehrt nutzen wollen.

Vor einigen Tagen gab es eine Satzprobe der Hornistinnen am Grimmener Wasserturm. Quelle: Volkmar Doß

Was genau schwebt Ihnen vor?

Wir wollen gemeinsam mit dem Stadtchor die Wasserturmkonzerte wieder aufleben lassen. Konkretes kann ich noch nicht sagen, weil wir uns derzeit in einer ersten Planungsphase befinden. Es ist aber ziemlich sicher, dass es 2021 wieder musikalische Leckerbissen am Grimmener Wasserturm geben wird.

Von Raik Mielke