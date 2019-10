Grimmen/Parow

Ein gewichtiges Geschenk überreichte Grimmens Pastor Wolfgang Schmidt am Montagabend. Beim festlichen Empfang zum Tag der deutschen Einheit in Parow schenkte er Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel das Buch „Kirchliches Leben zwischen Trebel und Strelasund“. Die CDU-Politikerin freute sich sichtlich über die 848 Seite starke Publikation, an der Wolfgang Schmidt erheblichen Anteil hatte.

Kulturelle Schätze Vorpommerns

Das Buch sendet eine klare Botschaft: Das oft etwas stiefmütterlich betrachtete dörfliche und kleinstädtische Hinterland der großen Hansestädte Stralsund und Greifswald soll mehr ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit treten. Dazu haben mehr als 30 namhafte Autorinnen und Autoren aus ganz Deutschland ihre Bereitschaft zur ehrenamtlichen und unentgeltlichen Mitwirkung erklärt. Sie wollen mit ihren Beiträgen den Blick für den Reichtum des kulturellen Erbes der vorpommerschen Region schärfen, denn in der Region schlummern große kulturelle Schätze.

Stoltenhagen besitzt eines der ältesten Kirchendächer

So befindet sich beispielsweise eines der ältesten Kirchendächer Vorpommerns in Stoltenhagen. Das zeigten Untersuchungen des dort verbauten Holzes. 750 Jahre ist es alt. Nur Tribohm (1250), Hanshagen (1257) und Eixen (1259) können auf ältere Dachwerke verweisen. Solche und andere spannende Berichte trugen die Autoren zusammen, die vor Kurzem als gebundenes Buch zusammengefasst und im Ludwig-Verlag erschienen. Fünf Kilogramm wiegt das 49,90 Euro schwere Werk, das im Buchhandel erworben werden kann.

Von Carolin Riemer