Grimmen

Passionierte Radfahrer der Trebelstadt schwangen sich in dieser Woche auf ihre Drahtesel und verschafften sich einen detaillierten Überblick über die Grimmener Radwegsituation. Initiator Rüdiger Stromeyer, Leitet der hiesigen Radsportgruppe und engagierter Mitbürger im Seniorenbeirat der Stadt, setzt sich seit Jahren für bessere Bedingungen für Radfahrer ein.

„Unser Ziel ist es, Probleme zu erkennen, diese aufzulisten und dann an die Stadt weiterzugeben. Es geht uns hierbei nicht darum, alles zu kritisieren. Vielmehr ist dies als ständiger Austausch gedacht, um gewisse Gefahrenquellen beseitigen zu können und die Stadt so noch attraktiver für uns Radfahrer zu gestalten“, erklärt er.

Und wer könnte sich zu diesem Thema besser äußern, als Leute, die regelmäßig in die Pedale treten und mit dem Velo im Stadtgebiet unterwegs sind.

Rüdiger Stromeyer: „Es geht darum, voranzukommen“

Neben drei Mitstreitern der Grimmener Radsportgruppe nahmen auch der leidenschaftliche Radfahrer Günter Rösch und Stadtvertreter Marco Jahns (CDU) an der aufschlussreichen Rundfahrt teil. „Seit einigen Jahren klinke ich mich immer mal wieder in die Rundfahrten der Radsportgruppe ein. Die Teilnehmer sind in der Regel täglich mit ihren Rädern in Grimmen unterwegs und stolpern so viel häufiger über gewisse Probleme. Als Stadtvertreter möchte ich diese Themen gerne in unsere Ausschüsse tragen“, sagt Marco Jahns.

Wie Rüdiger Stromeyer erklärt, will der Seniorenbeirat einen Punkteplan erstellen, den die Stadt dann als Vorlage nutzen kann. „Es geht wie beim Fahrradfahren darum, voranzukommen“, meint Stromeyer und erklärt: „Wir sind grundlegend mit der Situation sehr zufrieden, aber es gibt einige Ecken in Grimmen, bei denen es zu gefährlichen Situationen kommen kann, weil Unklarheit herrscht. Nicht alles wird verändert werden können, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass unsere Stadt immer bemüht ist, unsere Anregungen auch umzusetzen.“

Radfahren in der Innenstadt wird zum holprigen Erlebnis

Täglich machen sich viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit ihrem „Hirsch“ auf den Weg in die Grimmener Innenstadt. „Aus unserer Sicht, gibt es hier die meisten Verstöße“, betont Rüdiger Stromeyer. Denn Fakt ist: Auch Radfahrer dürfen nicht durchs Mühlentor in die Innenstadt fahren, um zum Markt zu kommen oder die Stadt anschließend wieder durch das Greifswalder Tor zu verlassen. Es handelt sich um eine Einbahnstraße.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Viele Radfahrer weichen dadurch auf den Gehweg aus. Aufgrund des erlaubten Parkens in der Innenstadt wird man in diese Fahrtrichtung, die häufig genutzt wird, wenig tun können“, glaubt Stromeyer. Jedoch sieht Marco Jahns in entgegengesetzter Richtung eine Möglichkeit. Denn hier können Radfahrer normal auf der Straße durch die Stadt fahren. Jedoch ist dies für Radfahrer ein sehr holpriges Erlebnis, so dass auch in diesem Falle oft auf den Gehweg ausgewichen wird.

„In anderen Städten wurde bereits ein Radstreifen geschaffen, der den mittelalterlichen Charme des Kopfsteinpflasters erhält, aber trotzdem ein angenehmeres und vor allem sicheres Fahren ermöglicht. So etwas könnte ich mir auch sehr gut in Grimmen vorstellen – denn wir sind definitiv eine Fahrradstadt“, meint er.

Verbindung vom Greifswalder Tor in Richtung Gewerbegebiet und Bartmannshagen

Nicht zufriedenstellend ist die Situation zudem in der Greifswalder Vorstadt, in der Radfahrer bis Höhe des Grimmener Autocenters auf der stark frequentierten Straße fahren müssen. Der Vorschlag der Aktionsgruppe ist eine Umgestaltung des Gehweges.

Auf der Gehwegseite vom Greifswalder Tor bis zum Autocenter bestünde ausreichend Platz, um einen Geh- und Radweg zu bauen. „Wir wollen dies als Vorschlag mit einreichen. Natürlich sind solche Umbaumaßnahmen mit immensen Kosten verbunden. Uns ist es aber wichtig, solche Ideen schon mal zu äußern“, betont Stromeyer.

Viele Einbahnstraßen bereits für Radfahrer geöffnet

Wie sich die Teilnehmer einig waren, hat sich in den vergangenen Jahren bereits einiges getan. Zahlreiche Einbahnstraßen wurden so für die passionierten Pedaltreter geöffnet. „Diesbezüglich haben wir aktuell lediglich den Vorschlag, auch die Carl-von-Ossietzky-Straße in Richtung Stadtkulturhaus für Radfahrer zu öffnen.

„Ein Wunsch, der sehr verständlich ist und bei der Sanierung des Gehweges in der Johannes-R.-Becher-Straße mit Sicherheit eine Rolle spielen wird“, sagt Marco Jahns und meint: „Es ist auch im Interesse der Stadt, dass unsere Bürger aus diesem Wohngebiet problemlos in Richtung ‚Treffpunkt Europas‘ und weiterführend in die Stadt kommen.“

Wie der Stadtvertreter im Laufe der Rundfahrt erklärte, wird bei der Sanierung des Bahnhofsvorplatzes auch an die Radfahrer gedacht werden.

Verwirrung gibt es in der Borstschew-Straße

Nachholbedarf stellte die Radgruppe in der Grimmener Borstschew-Straße fest. Wenn man aus dem historischen Bahntunnel aus der Gutenbergstraße kommt und in die Borstschew-Straße fährt, stößt man am Ende der Straße auf ein Einbahnstraßenschild. Zuvor wird dieses jedoch nicht angekündigt. „Dies werde ich nochmal als Thema mitnehmen und wir müssen uns die Situation dort nochmal genau ansehen“, sagt Marco Jahns.

Rüdiger Stromeyer wird die Liste der Vorschläge nun zu Papier bringen und dann an die Stadt Grimmen übergeben. „Diese Tour war erneut sehr aufschlussreich und wir sind sehr froh, dass unsere Meinung stets gefragt ist“, betont er. Und eben die Stadt will auch auf Basis dieser Erkenntnisse ein Radwegekonzept für Grimmen erarbeiten.

Von Raik Mielke