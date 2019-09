Grimmens Senioren schwören auf Hockergymnastik

Grimmen

In Grimmen gibt es die wahrscheinlich einzige reine Männer-Hockergymnastik-Gruppe in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Dies behauptet zumindest Kursleiterin Gudrun Thiele. Doch nicht nur die Männer schwitzen wöchentlich bei der einstündigen Sporteinheit der Trebelstädterin. Seit 2007 kann sich die Inhaberin der Krankengymnastik-Praxis vor weiblichen Teilnehmerinnen kaum retten.

Was ist eigentlich Hockergymnastik ?

Für viele Menschen ist es aufgrund ihres Alters oder aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht immer leicht, körperlich aktiv und fit zu bleiben. „Dabei ist Bewegung so wichtig“, betont Gudrun Thiele. Hockergymnastik bietet eine tolle Möglichkeit, sportliche Aktivität auch mit körperlichen Einschränkungen durchzuführen. Denn die Übungen werden zum größten Teil im Sitzen ausgeführt. Und trotzdem wird bei der Hockergymnastik der ganze Körper beansprucht. Verschiedene Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen bringen den Körper von Kopf bis Fuß in Bewegung. Hockergymnastik-Übungen sind sowohl dynamisch als auch statisch und schulen vor allem die Koordination.

Aktiv bis ins hohe Alter

Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass die Teilnehmer der Kurse in der Grimmener Praxis allesamt im Rentenalter sind. Bei den Männer ist Hans-Joachim Wiedemann mit seinen 90 Jahren der älteste Teilnehmer. „Ich bin schon von Anfang an dabei. Diese wöchentliche Sporteinheit hat mir sehr geholfen, fit zu bleiben“, sagt der Grimmener. Seit 12 Jahren gibt es diese reine Männergruppe. Kursleiterin Gudrun Thiele muss da manchmal schon die Löwenbändigerin spielen. „Dies ist für viele auch ein sehr wichtiger sozialer Kontakt und dementsprechend viel wird geschnattert. Es geht uns darum Spaß zu haben, in der Pause einen Witz zu erzählen und natürlich etwas für die Gesundheit zu tun. Ich denke, ich habe die Männer gut im Griff“, sagt sie.

Wie wirkt sich die regelmäßige Aktivität im Alltag aus?

„Auf dem eigenen Grundstück ist man ja auch im Alltag noch aktiv. Doch die Regelmäßigkeit fehlt“, meint Paul-Ernst Färber. Wie der Trebelstädter erklärt, hilft aber genau diese regelmäßige Bewegung schmerzfrei und beweglicher zu sein. So fördert es insbesondere auch die Koordination, was im Alltag enorm hilft und beispielsweise Stürze verhindert.

Andrang von der ersten Stunden an

Gleich nach der Eröffnung der Praxis im Jahre 2007 bietet Gudrun Thiele die ersten Kurse an. „Ich hatte sofort 40 Anmeldungen bei den Frauen“, staunt sie noch heute und meint: „Dies zeigt, welch große Nachfrage besteht.“ Inzwischen treffen sich in zwei Frauengruppen rund 50 Damen zur wöchentlichen Sporteinheit.

Eine der Hockergymnastik-Gruppen der Frauen. Nach dem einstündigen Training trinken die Damen gemeinsam einen Kaffee. Quelle: Raik Mielke

„Seitdem ich hier mitmache, bin ich körperlich einfach gut drauf. Es macht zudem sehr viel Spaß“, sagt Rita Bondeur. Wie die 80-Jährige beschreibt trinkt die Sportgruppe nach der Trainingseinheit immer gemeinsam eine Tasse Kaffee beim benachbarten Bäcker. „Dies ist eine schöne Tradition und darum sind wir auch so eine eingeschworene Einheit“, findet sie. Auch hier gibt es mit Erika Buckmann eine 90-Jährige Teilnehmerin. Nur zwei Jahre jünger ist Ingrid Bartelt. „Ich bin von Anfang an dabei und komme bei Wind und Wetter in die Praxis. Dies gehört inzwischen zu meinem Leben dazu“, sagt sie.

Von Raik Mielke