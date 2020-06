Grimmens Spezialitäten waren in der DDR begehrte Waren

Grimmen

Ein Bummel durch die Altstadt Grimmens in den 1970er Jahren sah anders aus als heute. Fast in jedem Haus befand sich damals noch ein Geschäft. Es waren Einheimische, die Waren verkauften und mit ihrer Qualität oft weit über die Stadtgrenzen hinaus überzeugen konnten. In Grimmen konnten die Einheimischen alles einkaufen, was sie für das tägliche Leben benötigten – vom Knopf und Garn, über Baustoffe und sogar Fahr- und Motorräder.

15 Bäcker und 50 Kneipen

Anfang der 1970er Jahre gab es in der Altstadt noch 15 Bäcker- und Konditorenmeister. Sechs Fleischer- und Schlachtermeister belebten die Stadt und reihten sich an zehn Kaufmannsläden, Gärtnereien und Handwerksbetriebe wie beispielsweise Klempner und Dachdecker. Von den alteingesessenen Familien sind heutzutage nur noch der Fahrradhändler Loeffler und Fotograf Kraehmer übrig geblieben, denn die meisten Geschäfte, die sich heute in der Innenstadt befinden, wurden erst nach der Wende eröffnet. Übrigens trugen in dieser Zeit auch 50 Kneipen für das rege Treiben in der Stadt bei.

Historische Werbeanzeigen von Händlern aus Grimmen. Quelle: Sammlung Sven Thurow

Paradies für Feinschmecker

Grimmen war ein einst ein Paradies für Feinschmecker. Da gab es beispielsweise die Bäckerei Hoffmann am Bahnübergang in der Tribseeser Straße. Sie war für ihr Sahneeis mit Erdbeeren bekannt. Bis Anfang der 1980er Jahre wurde das Fruchteis hier verkauft. Konkurrenz zur Bäckerei Heldt in der Strohstraße/ Ecke Färbergang bestand nie, denn hier gab es laut Zeitzeugen das beste Schokoladen-Vanille Eis Grimmens.

Die Molkerei am Bahnhof war hingegen berühmt für ihre Kräuterbutter, ihren Quark und den „Grimmer Käse“, der mit seinem nussigen Geschmack nach eigener Rezeptur hergestellt wurde und in der gesamten DDR in Delikat-Läden angeboten wurde. Es handelte sich um sogenannte „Bückware“, denn dem Käse eilte sein guter Ruf so schnell voraus, dass er nicht immer zu haben war. Ähnlich verhielt es sich mit der Kräutersalami von Fleischermeister Hartig. In der ganzen Republik berühmt, wahrte der Fleischer sein geheimes Rezept bis 1989. Die Salami war von einer Kräuterpelle umhüllt und ist noch heute vielen Menschen im Gedächtnis geblieben. Auch die handgerollten Zigarren von „ Tabak Röpke“ waren in ganz Mecklenburg-Vorpommern begehrt und genauso umschwärmt wie die verschiedenen Schinkensorten der Fleischerei Burmeister aus der Sundischen Straße. Fleischer Clasen aus der Lindenstraße bleibt mit seinem Leberkäse in Erinnerung.

Historische Werbeanzeigen von Händlern aus Grimmen. Quelle: Sammlung Sven Thurow

Lange Schlangen gehörten zum Stadtbild

Die Zeiten und die Einkaufskulturen haben sich gewandelt. Heutzutage sparen die Menschen viel Zeit, wenn sie in großen Supermärkten ein riesiges Sortiment geboten bekommen. Doch der Gedanke an die alten Zeiten wirkt romantisch. Das Anstehen in langen Schlangen gehörte zum Alltag. Hier erfuhr man nebenbei Klatsch und Tratsch aus der Stadt und bekam auch noch Waren, die nicht alltäglich waren. Lange Schlangen vor den Obstläden von den Familien Blohm und Krink gehörten zum Stadtbild. Genau wie die große Freude über Apfelsinen und Mandarinen.

Historische Werbeanzeigen von Händlern aus Grimmen. Quelle: Sammlung Sven Thurow

So bleibt auch die Waldmeisterbrause, die bis Anfang der 1970er Jahre in der Brauerei Niedermeyer in der Langen Straße hergestellt wurde, unvergessen. Ein halber Liter kostete damals 50 Pfennig und blieb den Brause-Fans nicht nur wegen des Geschmacks, sondern auch wegen des Flaschen-Schnappverschlusses in Erinnerung. Sie besaß so viel Kohlensäure, dass allein das Öffnen – oft mit einem lauten Knall – zum Erlebnis wurde.

Von Carolin Riemer