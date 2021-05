Grimmen

Alexander Einweg bittet endlich wieder zum Training. Mehr als sieben Monate nachdem der Trainer des HSV Grimmen letztmals am Handballfeld dirigiert hatte, kann er seine Mannschaft am Dienstagabend zur Vorbereitung auf die neue Saison empfangen. Dank der zuletzt beschlossenen Lockerungen, die nach harter Diskussion zwischen Verbänden und Politik sowie lauten Forderungen inklusive Petition von Aktiven auch den Amateursport in MV berücksichtigen, dürfen Handballer und Co. wieder loslegen. Einweg will seine Jungs nun spaßbetont wieder an den Sport gewöhnen. „Wir müssen vorsichtig anfangen, denn die Verletzungsgefahr ist hoch. Auch wenn sich die Spieler laufend fitgehalten haben, ist der Bewegungsablauf beim Handball ganz anders“, sagt Einweg.

Es wartet viel Arbeit auf das Trainergespann um Einweg, der den ganzen Sommer bis Saisonstart – vermutlich Ende September – durchtrainieren will. „90 Prozent der Spieler haben die Spielzüge bestimmt wieder vergessen“, sagt Einweg, lacht und ergänzt: „Du fängst taktisch bei Null an. Aber das ist auch eine Chance, Dinge zu verändern.“

Doch soweit sind die Handballer noch lange nicht. Einweg verdeutlicht: „Es geht erst einmal darum, das Team- und Vereinsleben wieder aufzubauen. In den letzten Monaten war das Miteinander deutlich ruhiger, klar. Jetzt gilt es, keinen zu verlieren, vor allem alle Kinder und Jugendliche wieder reinzukriegen!“

HSV Grimmen mit zwei externen Zugängen

Neu und motiviert dabei sind Julian Schramm und Felix Piper. „Ich will endlich mal wieder einen Ball in die Hand nehmen“, sagt Schramm. Der 25-Jährige kommt als Linksaußen von Oberligist SG Uni Greifswald/Loitz zum HSV. Den anderen Weg hat Lucas Kladek-Markau genommen. Der sprunggewaltige Rechtsaußen probiert sich eine Liga höher. Piper (24), der zweite Neue, war zuletzt Kreisläufer bei Einheit Demmin und hat Bock auf Grimmen: „Ich freue mich auf die Truppe. Es hat immer viel Spaß gemacht, in Grimmen zu spielen, gab ein paar heiße Fights.“ Schramm und Piper sind in der Loitzer Jugend Landesmeister geworden. Trainer damals: Alexander Einweg. Nun bereiten sie sich gemeinsam auf die MV-Liga im Herrenbereich vor.

Die steht laut eines Berichts der Schweriner Volkszeitung vor der Aufteilung in zwei regionale Staffel. Dadurch werden die Spieltage für die zehn Vereine in der höchsten Landesspielklasse reduziert. Das bringt einen zeitlichen Puffer, falls die Corona-Pandemie den Betrieb erneut lahmlegt. „Mir ist es egal, ob ein oder zwei Staffeln. Hauptsache wir können spielen!“, sagt Einweg.

Das dürfte auch das Motto der Handballerinnen des HSV sein. Die erste Mannschaft startet in der kommenden Saison freiwillig eine Etage tiefer in der zweigeteilten Bezirksliga Ost.

Fußballtrainer gegen „Playstation-Jetlag“

Die Aussicht auf Training und Wettkampf lockt auch die Nachwuchssportler im Grimmener Umland wieder auf die Sportplätze. Beim SV Traktor Kirchdorf beispielsweise kann es voll losgehen. „Ja, natürlich sind wir bereit!“, unterstreicht Falko Berger. Der Vereinsvorsitzende und Bambini-Trainer hat das gleiche Ziel wie die HSV-Handballer: alle Kinder zurück zum Sport führen. „Wir hoffen, dass wirklich alle kommen. Ein paar haben leichten ,Playstation-Jetlag’, doch die meisten sind motiviert“, sagt Berger.

Der Kirchdorfer bereitet seine Truppe ab Mittwoch auf die kommende Saison vor. Allerdings wird das Sommercamp des SVK wohl coronabedingt ausfallen. Somit ruht der Kinderfußball während der Sommerferien – Berger rechnet mit einer kleinen Urlaubssaison – größtenteils wieder. Die Herren des Vereins wollen aber durchschuften, um in der Kreisoberliga bestehen zu können.

Gleiches Bild in Gransebieth: Die Frauen- und Herrenteams treten am Dienstag und Mittwoch wieder gegen den Ball. „Wir dürfen unseren geliebten Sport endlich wieder ausüben. Dementsprechend wird bei uns gleich richtig durchgestartet“, schreiben die Fußballer auf ihrer Facebookseite. Das erste Testspiel wurde direkt mitgeplant. Es wird ein Vorgeschmack auf die neue Saison, wenn diese irgendwann wieder startet und hoffentlich zu Ende gespielt wird. Die Freude bei den Amateuren ist schon jetzt riesig.

Von Horst Schreiber