Grimmens Sportler legen wieder mit dem Training los

Grimmen

Wie geht es weiter mit dem Sport in Grimmen und den umliegenden Gemeinden? Die Regelungen im Landkreis Vorpommern-Rügen lassen die Vereine jeden Tag aufs Neue aufhorchen. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Vereinsmitglieder aus der Trebelstadt über deren vorsichtige Versuche, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen und die nun erneute Sorge, dass Tests durchgeführt werden müssten.

Dies sind die Regelungen, unter denen trainiert werden kann

In Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von stabil unter 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern ist der Sportbetrieb in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen im Freien auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen möglich.

Steigt der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf 50 oder höher und ist dies nach Bewertung der örtlich zuständigen Behörde auf ein diffuses, nicht auf lokale Ausbrüche begrenztes Infektionsgeschehen zurückzuführen, sind die Maßnahmen zur regionalen Lockerung ab dem zweiten darauffolgenden Werktag aufzuheben.

In Regionen mit einer Inzidenz, die stabil zwischen 50 und 100 liegt, ist Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich. Dazugehörige Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Am Sonntag um 15.24Uhr lag der Inzidenzwert in Vorpommern-Rügen laut LAGuS bei 59,6. Es handelt sich aber weiterhin um kein diffuses Wachstum und somit kann in Kleingruppen im Freien trainiert werden. Oder braucht es nun einen negativen Test? Viele Vereine sind im Unklaren und setzen nun erneut den Trainingsbetrieb für die kommenden Tage aus.

Einzeltraining über viele Monate besorgt Vereine

Einzeltraining – was vor der Pandemie häufig unterstützend zum normalen Trainingsalltag oder als Aufbaumaßmaßnahme nach einer Verletzung angeboten wurde, ist für viele Sportler seit nunmehr einem Jahr zur bitteren Realität geworden.

„Bis auf einen ganz kurzen Zeitraum im vergangenen Sommer konnten unsere Judokas nur alleine trainieren“, betont Ralf Päplow. Nicht nur der Vereinsvorsitzende des hiesigen Kampfsportvereins sieht die Situation überaus besorgniserregend. „Uns fehlt quasi ein Jahr intensives Kampftraining. Wir arbeiten mit unseren Leuten normalerweise ähnlich intensiv wie auf einer Sportschule. Zudem begeistert man in diesen Zeiten ja keine neuen Mitglieder und so fehlt am Ende nicht nur ein Jahr Training, sondern sogar ein ganzer Nachwuchsjahrgang“, meint er.

Mittels Trainingsvideos und Trainingspläne hat der KSV seinen Mitgliedern immer wieder eine gute Grundlage für Work-outs und Laufeinheiten geliefert. Wie Päplow meint, ist aber eines Fakt: „So intensiv wie hier in der Gruppe trainieren die Wenigsten.“ Dies sei aber auch ganz normal.

Bilder - die über Monate das Bild im Nachwuchssport prägten: Nur alleine oder mit Familienangehörigen konnte sich sportlich betätigt werden. Quelle: KSV Grimmen

Kleingruppentraining – aber wie lange?

Nicht nur die Kampfsportler, sondern auch die Handballer und Fußballer hatten zuletzt im Nachwuchsbereich das aufgrund der Inzidenzzahlen erlaubte kontaktlose Kleingruppentraining im Freien angeboten. „Hierbei geht es in erster Linie darum, dass sich die Kinder und deren Trainer auch mal wieder sehen“, sagt Manuel Abé, Vereinssportlehrer beim HSV Grimmen und erklärt: „Dies hat wenig mit der zielgerichteten Ausbildung von jungen Handballerinnen und Handballern, sondern viel mehr mit Freude am Training mit Gleichaltrigen zu tun. Es war spürbar, dass unseren Mitgliedern die sportlichen Kontakte sehr gefehlt haben.“

Als schwer planbar tituliert auch Torsten Steinhöfel vom Leichtathletikverein SV Blau Weiß 67 Grimmen die aktuelle Zeit. „Sicher werden auch wir zeitnah mit dem Kleingruppentraining im Nachwuchsbereich beginnen. Bis dato läuft bei uns noch alles über Trainingspläne für daheim. Jedoch gilt es hierbei nur, einen gewissen Fitnesszustand zu erhalten. Wirklich voran kommen auch wir seit einem Jahr nicht“, sagt der erfahrene Trainer.

Testung im Breitensport illusorisch?

Testungen im Nachwuchssport oder auch in den Männer- und Frauenmannschaften der Stadt sehen die Verantwortlichen der Vereine aktuell als kaum umsetzbar an. „Wenn wir davon ausgehen, dass zwei bis dreimal die Woche in den Teams trainiert wird, ist alleine der Aufwand kaum zu meistern. Hinzu kommt der finanzielle Aspekt und die Frage, wer denn am Ende die Tests bezahlen soll. Ein Verein kann sich so etwas auf Dauer nicht leisten“, meint Handball-Vereinssportlehrer Manuel Abe.

Er informiert: „Aktuell herrscht wieder Unklarheit. Wir haben für die nun kommende Woche das Training wieder ausgesetzt, weil wir nicht wirklich wissen, ob wir ohne Tests Sport treiben dürfen. Die Hoffnung bleibt, dass der Landrat erneut eine Allgemeinverfügung herausgibt, die zumindest für den Nachwuchsbereich weiterhin ein Training ohne Test ermöglicht.“

Von Raik Mielke