Die neu gewählte Stadtvertretung Grimmens trifft sich am Donnerstag um 18.30 zur konstituierenden Sitzung im Rathaussaal. Im Vorfeld der Sitzung haben sich die Stadtvertreter der Christdemokraten und der Linken jeweils zu Fraktionen zusammengeschlossen.

Die 13 neu gewählten Bewerber der CDU wählten Lutz Herzberg zum Fraktionsvorsitzenden. Sein Stellvertreter ist Frank Simanowski. „Die CDU Fraktion ist in Grimmen gut aufgestellt. In allen Stadtteilen finden unsere Bürger Ansprechpartner für ihre Anliegen“, sagt Lutz Herzberg.

Neuer Fraktionsvorsitzender der Linken ist Armin Latendorf. Als Stellvertreterin wird ihm Margit Gierke zur Seite stehen.

Am 21. Juni werden auch die städtischen Ausschüsse neu gewählt. In diesen Ausschüssen können auch Bürger, die nicht Mitglieder der Stadtvertretung sind, für die einzelnen Fraktionen mitarbeiten. Dies betrifft die Bereiche: Jugend, Senioren und Soziales, Schulen, Sport und Kultur, Haushalt und Finanzen, Stadtentwicklung und Bau sowie Wirtschaft Tourismus und Verkehr.

„Unsere Fraktion wird bis zu drei Mitglieder in den Ausschüssen stellen“, sagt Latendorf. „Wir möchten, dass interessierte Bürger, die den Zielen unserer Fraktion nahestehen, gemeinsam mit unseren Stadtvertretern dort mitarbeiten“ ergänzt er. Deshalb werde am Donnerstag um 18 Uhr in der Geschäftsstelle in öffentlicher Sitzung über die Vorschlagslisten der Linken für die städtischen Ausschüsse entschieden. Latendorf: „Wir würden uns freuen dort Bürger, die sich für ihre Stadt engagieren wollen, begrüßen zu können.“

