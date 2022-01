Grimmens Tätowierer zur Schwarzmalerei gezwungen: „Was ist ein Künstler ohne seine Farben?“

Grimmen

Es ist nicht alles schwarz und grau – außer das, was mittlerweile unter die Haut geht. Auch Grimmens Tätowierer Paul Riottés Körperkunst wird durch das EU-Farben-Verbot auf Schwarzmalerei im buchstäblichen Stich reduziert. „Was ist denn ein Künstler ohne seine Farben? Am Beispiel des Malers: Wie würden Bilder dann aussehen? Nicht mal weiß ist uns geblieben“. Und das wäre besonders geeignet, um Konturen kraftvoller zu gestalten.

Seit dem 4. Januar wurden Tattoo-Farben in der gesamten EU – und damit auch hier in Deutschland – durch die sogenannte REACH-Verordnung verboten. Das Farbverbot sieht der langjährige und erfahrene Tätowierer mit deutlicher Skepsis. „Ich halt davon nichts. Es gibt keine Langzeitstudien mit eindeutigen Nachweisen dazu. Es ist eine Vermutung, die direkt zum Verbot geführt hat. Ob das so die richtige Vorgehensweise ist...“, sagt der Körperkünstler und fügt hinzu: „Bei manchen Lebensmitteln sind auf der Rückseite der Verpackungen eine Flut an E-Stoffen, die man zu sich nehmen würde und trotzdem nicht verboten“. Auch dieser Gedanke kann unter die Haut gehen.

„Irgendwie stehen wir immer allein da“

Die Europäische Kommission beauftragte die Europäische Chemikalienagentur (ECHA), um die Gesundheitsrisiken von Chemikalien in Tätowierfarben und Permanent Make-up zu bewerten und zu prüfen. Zwei Ausschüsse kamen zu dem Ergebnis, dass „Krebsrisiken und andere negative Auswirkungen auf die Gesundheit nicht ausgeschlossen werden können“. Daraufhin wurde die Farbpalette stark beschränkt. Prompt folgte eine Pedition aus der Tattoo-Szene. „Die liegt unbeachtet der EU vor. Mehr als 170.000 Unterschriften wurden vor Ablauf der Frist gesammelt und eingereicht. Und es ist doch bitter, wenn man erst danach einen Beitrag im Fernsehen sieht. Schade, dass die Zeit verstreicht und es erst so spät richtig publik wird. Irgendwie stehen wir immer allein da“, bemerkt Riotté.

Momentan gebe es nur einen Hersteller, dessen Farben Reach konform, sprich zugelassen sein sollen. „Damit soll die komplette EU beliefert werden. Es gibt allein in Deutschland schon mehr als 10.000 Tätowierer. Abgesehen davon ist der Preis um das Vierfache gestiegen. Dank Corona sind unsere Arbeitsmaterialien sowieso erheblich teurer geworden“, sagt er. Neue Lieferanten und Ersatzfarben sollen frühestens bis Ende des Quartals auf den Markt kommen. „Für mich ist das etwas fragwürdig. Ohne Zertifikate. Außerdem muss auch die Qualität der neuen Farben erstmal ausgetestet werden. Damit arbeitet es sich auch ganz anders“, so Riotté weiter.

Farbverbot schränkt gleichzeitig Entscheidungsfreiheit und Kreativität ein

Was Kunden und Tattoo-Faszinierte betrifft soll zusätzlich die Entscheidungsfreiheit stark eingeschränkt werden. „Es ist eben nicht alles black and grey. Auch die Kunden sind mit ihren Ideen teilweise schon umgeschwenkt. Das Leben ist doch nicht so eintönig“, weiß der Tätowierer, dessen Inspiration und kreativen Möglichkeiten im gleichen Maß begrenzt wird. „Es gibt eben Motive, die ohne Farbe ihren Glanz verlieren, wie alles aus der Unterwasserwelt oder Disneyfiguren“, fasst er zusammen. Ein positiver Aspekt ist: „Von nun an müssen hochwertige Pigmente verwendet werden und damit bestimmt keiner rumaasen. Trotzdem wirkt das alles langsam wie Schikane. Ein Extrem folgt dem anderen.“

Mehr als jeder fünfte Mensch in Deutschland ist laut einer Umfrage des Ipsos-Instituts mindestens einmal tätowiert. Auch im Grimmener „INKlusiv-Tattoostudio“ lässt die Nachfrage nach der ewigen Körperkunst nicht nach. Auch wenn dunkle Aussichten dem neuen Jahr vorausgingen, betont Riotté: „Das Gute ist, dass meine Kunden immer tolle Ideen haben, die meine Inspiration wecken“. Und mit Zuversicht hat der Tätowierer darauf verwiesen, dass im Nachhinein mit neuen Produkten auch noch Farbe auf die Haut kommen kann. Bleibt nur abzuwarten wann.

Von Christin Assmann