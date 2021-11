Grimmen

Am Donnerstag vor Totensonntag wird, so wie es in Grimmen Tradition ist, der Weihnachtsbaum aufgestellt. Auch in diesem Jahr hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes wieder mehrere Bäume in die engere Wahl gezogen. „Wir haben uns dann letztendlich für die Tanne von Familie Lübeck aus Griebenow entschieden“, sagt Oliver Pegelow von der Stadt Grimmen. Die wunderschön gewachsene Nordmanntanne ist gut 20 Jahre alt und wurde seinerzeit von Familie Lübeck in einem Baumarkt gekauft und selbst auf dem Grundstück eingepflanzt. Mit knapp 12 Metern Höhe ist der Baum nun aber für den Garten zu groß. Für den Grimmener Marktplatz ist die Tanne allerdings perfekt.

Die OSTSEE-ZEITUNG begleitete die Nordmanntanne auf ihrem Weg von Griebenow nach Grimmen auf den Marktplatz.

Edeltraut Lübeck: Die ersten Jahre wollte der Baum überhaupt nicht wachsen

Nunmehr 22 Jahre ist es her, da brachte Edeltraut Lübeck aus Griebenow eine kleine Nordmanntanne mit nach Hause. In den ersten beiden Jahren bliebt der nicht einmal einen Meter große Baum im Pflanztopf stehen. „Zur Weihnachtszeit habe ich ihn geschmückt. Im Sommer stand er im Schatten“, erinnert sie sich. Dann irgendwann pflanzte Ehemann Hartmut Lübeck die Tanne auf die Rasenfläche hinter dem Eigenheim – in damals ausreichendem Abstand zum Haus. Und in den ersten Jahren schien es so, als wolle die Nordmanntanne nicht wachsen. „Sie stand dort einige Jahre scheinbar unverändert in ihrer Größe“, beschreibt Edeltraut Lübeck und sagt: „Erst als ich irgendwann die Spitze abgeschnitten habe, begann der Baum so richtig in die Höhe zu sprießen.“

Fortan konnte das Ehepaar förmlich beim Wachsen zusehen. „Immer wieder zur Weihnachtszeit haben uns viele Leute aus dem Dorf für unsere Tanne beneidet – sie wuchs kerzengerade“, sagt Hartmut Lübeck stolz.

Am Donnerstag hieß es nun, Abschied nehmen. Mit einem Smartphone schoss Edeltraut Lübeck die letzten Fotos der Tanne auf dem eigenen Grundstück. „Inzwischen ist sie einfach zu groß geworden. Sie hat eine Höhe von etwa zwölf Metern und da kamen wir auf die Idee, dass dies doch ein schöner Baum für den Grimmener Weihnachtsmarkt wäre“, findet Hartmut Lübeck.

Gesagt – getan, boten die Griebenower die Tanne der Stadt Grimmen an. „Wir haben immer eine große Auswahl an Weihnachtsbäumen. Es gibt sogar eine Warteliste“, erklärt Oliver Pegelow von der Stadt und meint: „Ich finde, wir haben auch für das Weihnachtsfest 2021 eine schöne Nordmanntanne für unseren Marktplatz gefunden.“

Zur Galerie Die wunderschön gewachsene Nordmanntanne ist gut 20 Jahre alt und wurde seinerzeit von Familie Lübeck in einem Baumarkt gekauft und selbst auf dem Grundstück eingepflanzt. Mit knapp zwölf Metern Höhe ist der Baum nun aber für den Garten zu groß.

Eingespieltes Team seit vielen Jahren

Und eben dahin musste der Baumgigant transportiert werden. Jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung, um die sich aber ein eingespieltes Team kümmert. Mitarbeiter des Kranunternehmens Lange, des Grimmener Stadtbauhofes und Kameraden der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen trafen am Donnerstagmorgen pünktlich um 8 Uhr vor dem Eigenheim der Familie Lübeck ein.

Es galt, die zwölf Meter hohe Tanne zu fällen und anschließend zielgenau durch eine Schneise zwischen Haus und Garage zu manövrieren. Eine Zentimeterarbeit, welche alle Beteiligten aber professionell meisterten. Nach nicht einmal 30 Minuten lag die Nordmanntanne zum Abtransport auf dem Anhänger des Kranwagens.

Bis nach Grimmen dauerte die Reise dann rund 20 Minuten, ehe es die engste Stelle der Anfahrt zu überwinden galt. Der Kranwagen musste samt Baum durch das Stralsunder Tor und man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass kein Platt Papier mehr zwischen Baum und Torbogen passte.

Das Aufstellen war dann wieder Routine und um 10 Uhr stand die Tanne passgenau in der vorgefertigten Hülse auf dem Marktplatz.

Einen Glühwein unterm Tannenbaum

Einen großen Weihnachtsmarkt wird die Nordmanntanne im Zentrum der Stadt in diesem Jahr nicht erleben. Trotzdem wird ihr Anblick gewiss Tausende Menschen in den kommenden Wochen erfreuen. In den nächsten Tagen wird der Baum beleuchtet und geschmückt. In der Innenstadt soll es in der Vorweihnachtszeit auch eine Glühweinhütte geben. Und eines ist den Spendern des Weihnachtsbaums – Familie Lübeck – klar: „Wir werden sicher das eine oder andere Mal auf dem Markt sein und unsere Tanne bewundern“, sagt Hartmut Lübeck.

Von Raik Mielke