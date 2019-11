Grimmens Weihnachtstanne kommt aus Klevenow

Grimmen

Eine zwölf Meter große Tanne schmückt seit Montagvormittag den Grimmener Marktplatz. Zuvor wurde die Nordmanntanne von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt und einem Spezial-Kran in die Trebelstadt geholt. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitete den aufwendigen Transport und traf jene Familie, welche die Tanne vor 19 Jahren pflanzte.

Brigitte Seidel : „Statt Blumen gab es zum 55. Geburtstag eine Nordmanntanne “

Ein wenig wehmütig, aber auch sehr stolz standen Brigitte und Peter Seidel vor ihrem Haus in Klevenow. Die Familie spendet in diesem Jahr den Weihnachtsbaum. „Ich habe die Tanne vor 19 Jahren zu meinem 55. Geburtstag geschenkt bekommen. Damals gab es keine Blumen, sondern einen ein Meter hohen Baum“, erzählte Brigitte Seidel.

In den vergangenen 19 Jahren ist die Tanne nun zu einem richtigen Giganten geworden. „In den ersten Jahren ist sie kaum gewachsen. Man hat es gar nicht so mitbekommen, aber irgendwann war der Baum einfach zu groß für unseren Vorgarten“, berichtete die Rentnerin aus der Gemeinde Süderholz und sagte: „Inzwischen hatte man Angst, dass durch einen Sturm die Nordmanntanne irgendwann mal aufs Haus kippen könnte.“

Diese Sorge ist nun ad acta gelegt. „Der Anblick ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Aber wir freuen uns, dass unser Baum nun die Grimmener Innenstadt schmückt“, sagte Brigitte Seidel.

Spezial-Kran holt zwei Tonnen Gigant nach Grimmen

Gewohnt professionell ging der Transport des Baum-Giganten vonstatten. Mitarbeiter des Grimmener Stadtbauhofes, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen und ein Spezialkran der Firma „Kran Lange“ waren beteiligt. „Der Baum wiegt ungefähr zwei Tonnen“, informierte Kranfahrer Thomas Hesse. Dieser legte die 12 Meter lange Tanne ferngesteuert auf die Ladefläche des Krans. Zuvor hatten die Mitarbeiter des Stadtbauhofes den Koloss einen Meter über dem Boden abgesägt. Werner Karstaedt von der Freiwilligen Feuerwehr brachte die Drehleiter so in Stellung, dass der Baum am oberen Bereich des Stammes festgebunden werden konnte.

Anschließend galt es die Nordmanntanne für den Transport zum fünf Kilometer entfernten Marktplatz vorzubereiten. Am engsten wurde es am Stralsunder Tor. Hier hatte der Kranfahrer auf jeder Seite nur wenige Zentimeter Spielraum. Aber es ist ja nicht die erste Tanne, die auf diesem Wege zum Marktplatz der Stadt transportiert wurde.

Vor Ort warteten bereits die ersten Schaulustigen. „Ein wirklich schöner Baum. Sehr gerade und vor allem dicht gewachsen“, fand Gerhard Stramowski.

„Wir werden uns den Baum bis zum Weihnachtsfest sicher noch das eine oder andere Mal ansehen“, meinte Brigitte Seidel, die das Schauspiel mit ihrer Handy-Kamera festhielt. „Es ist doch eine schöne Erinnerung und die Bilder wird man sich sicher noch häufiger ansehen“, sagte sie.

Weihnachtsmarkt öffnet am 28. November seine Pforten

Und spätestens zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 28. November wird die Nordmanntanne dann auch fertig geschmückt und beleuchtet sein. Schon jetzt thront sie aber wunderschön über den Dächern der Grimmener Innenstadt.

Von Raik Mielke