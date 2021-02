Grimmens Zoo nun ein tierischer Hochsicherheitstrakt 

Grimmen

Im Grimmener Heimattierpark war am vergangenen Mittwoch die Geflügelpest festgestellt worden. Im Heimattierpark sind vermehrt Pommerngänse verstorben. Nach Angaben von Tierparkchefin Christin Trapp haben Untersuchungen des Veterinäramtes ergeben, dass die Tiere mit dem Virus H5N8 infiziert waren. Nun kam die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Grimmen zum Einsatz, um die verbliebenen Tiere zu schützen.

Maßnahmenkatalog in kürzester Zeit umgesetzt

Ein Rückblick: Um eine Weiterverbreitung zu unterbinden, mussten am Mittwochnachmittag über 40 Tiere gekeult werden. Neben Hühnern, Enten und Gänsen auch vier Goldfasane. Die Stadt Grimmen hatte daraufhin beim Kreis eine Ausnahmegenehmigung beantragt, damit die verbliebenen zirka 50 Tiere, darunter Weißstörche, die aktuell am längsten im Zoo beheimateten Uhus und Papageien nicht getötet werden müssen. „Wir haben einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um die verbleibenden Tiere zu schützen“, sagt Tierpark-Chefin Christin Trapp und beschreibt: „Ab sofort müssen vor jedem Gehege, in denen sich noch Vögel befinden, Seuchenwannen aufgestellt werden. Das gilt auch für den Eingangsbereich. Tierpfleger dürfen nur noch in Vollschutz die Gehege und Volieren zum Füttern und Ausmisten betreten. Zusätzlich müssen mehrmals täglich alle Arbeitsgeräte und Arbeitsflächen und die Futterküche desinfiziert werden. Für alle Tiere gilt ab sofort eine Aufstallungspflicht.“

Freiwillige Feuerwehr der Stadt bot sofort Hilfe an

Zudem mussten die Volieren, in denen sich Federtiere befinden, mit Planen abgehängt werden. „Hierbei hat uns die Grimmener Feuerwehr sehr geholfen“, freut sich Christin Trapp. Diese kamen mit der Drehleiter in den Heimattierpark und sicherten das Dach der hohen Uhu-Voliere. „Es ist eine Hilfeleistung für unsere Stadt. Da helfen wir immer sofort“, betont Wehrführer Olaf Clasen.

„Dieser enorme Aufwand ist notwendig, damit unsere verbleibenden Federtiere weiterleben dürfen“, erklärt die Tierparkleiterin. Die extremen Maßnahmen gelten vorerst 42 Tage.

Von Raik Mielke