Grischow: „Das Schönste ist die Ruhe und das Miteinander im Dorf“

Umgeben von Feldern, viel Natur und über eine Plattenstraße aus Richtung Klevenow zu erreichen, liegt der Ortsteil der Gemeinde Süderholz. Von Rakow kommend führt eine schmale Asphaltstraße in das ehemalige Rittergut Grischow. Nachweislich befand es sich 1502 im Besitz der Familie von Bilow. Später gelangte der Ort vollständig an die Familie. Das Gutshaus entstand zwischen 1750 und 1780 im Auftrag von Carl Friedrich von Bilow. Die Besitzer wechselten, die letzten Eigentümer blieben bis 1945.

Während der DDR-Zeit bewohnten viele Familien das Gutshaus. Neben dem Saal, der für Veranstaltungen offen stand, wurden 1975 zehn Wohnungen im Haus vermietet. Zu der Zeit heizten die Mieter ihre Wohnungen mit Öfen und es gab nur Außentoiletten. Die Stuckverzierungen an der Hofseite des Gutshauses sowie die Veranda mit Balkon auf der Parkseite wurden zu DDR-Zeiten beseitigt. Seit 2000 wird das frisch sanierte Gebäude durch den Stralsunder Gartenhaus e.V. als Übergangsheim für psychisch Erkrankte genutzt. Das Haus mit dem großzügigen Gelände herum ist ein Schmuckstück im Ort.

„Ich habe hier eine schöne Kindheit gehabt“

Adriane Steinhöfel wohnt erst seit ein paar Jahren in Grischow, doch hat sie ihr ganzes Leben lang einen engen Bezug zum Ort. Haus und Grundstück wurden von ihrem Opa übernommen. „Ich bin hier groß geworden und war sehr gerne bei meinen Großeltern. Ich habe eine schöne Kindheit bei meiner Lieblingsoma und meinem Lieblingsopa gehabt“, erinnert sich Steinhöfel gerne zurück. Früher gab es viele Tiere auf dem Hof und einen riesigen Garten, die Bewohner waren Selbstversorger.

Adriane Steinhöfel und Remo Willmer haben das Haus der Großeltern übernommen und fühlen sich wohl im Ort. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Nun gestaltet die Grischowerin zusammen mit ihrem Lebensgefährten Remo Willmer das Gehöft nach ihren Wünschen um. Aus dem Schweinestall sind inzwischen Sauna und Sportraum geworden. Die Patchworkfamilie fühlt sich wohl im Ort. „Wir verstehen uns mit allen im Dorf. Obst, Gemüse und Eier bekommen wir frisch aus der Nachbarschaft“, betont das Paar.

Hier gibt es viel Platz und Ruhe, um die Freizeit zu genießen

Erst seit 2015 lebt Sandra Niehoff mit ihrer Familie in Grischow. Das Haus stand lange Zeit leer und es wird immer noch gewerkelt. Wer ein altes Haus übernommen hat, kann das nachvollziehen. Die Jüngere der beiden Töchter, die sich in der Ausbildung zur Erzieherin befindet, hatte gerade beim Besuch der OSTSEE-ZEITUNG frei. Sina liest oft in ihrer Freizeit und kocht gerne Gerichte, die sie bei der Oma gelernt hat. „Aber ich probiere auch mal was Neues aus und überrasche die Familie“, erzählt die 16-Jährige.

Sandra Niehoff, Tochter Sina und Hofhund Prutus genießen die Ruhe, den Garten und die freie Zeit im eigenen Heim. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Ihre Mutti genießt das große Grundstück und gärtnert zum Ausgleich. „Der Garten soll schön, muss aber auch praktisch sein“, verrät sie. Denn auch Hofhund „Prutus“, ein Bullmastiff, soll sich frei bewegen können. „Das Schönste ist hier die Ruhe. Und wenn man mal was braucht, kann man auch überallhin gehen oder quatscht einfach überm Gartenzaun“, sagt die Einwohnerin, die in Grimmen einen Friseursalon betreibt. Ihr gefällt an Grischow, dass es so gepflegt ist und der weite Charakter. Alle Grundstücke haben viel Fläche um die Wohnhäuser.

„Aus dem vermeintlichen Stein ist ein riesiger Findling geworden“

Ein großes Grundstück haben auch Sylvia und Reinhard Lüning. Vor 22 Jahren hat damals das junge Paar das alte Gehöft übernommen. Sohn Hannes ist ein echter Grischower. Inzwischen ist der 19-Jährige mit dem eigenen Auto mobil und ist nicht mehr so viel zu Hause. Aber er unterstützt seine Mutti bei der Gestaltung des Hofes. Sylvia Lüning ist eine Powerfrau, die keine Scheu vor Technik und elektrischen Werkzeugen hat und selbst anpackt.

Sylvia Lüning lässt sich die nächsten Pläne in einem von mehreren selbst gestalteten Sitzplätzen in ihrem Garten durch den Kopf gehen. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Jüngstes Beispiel ist der nicht zu übersehende große Steinwall, auf dem zwei alte Leiterwagen stehen. Und dann gibt es den beeindruckenden Findling, der seinen Platz vorm Gehöft gefunden hat. „Da bin ich oft mit dem Rasenmäher drübergefahren und es gab unangenehme Geräusche. Ich wollte endlich den Stein ausbuddeln, aber aus dem vermeintlichen Stein ist ein riesiger Findling geworden, den wir nur mit schwerer Technik bewältigen konnten“, erzählt die kreative Frau.

Jahrhunderte lag er schon auf dem Areal, ist aber nun wirkungsvoll in Szene gesetzt. Und dann gibt es noch den „Grischower Bachlauf“. So nennt sie eine ihrer Ruheoasen, die sie an die Kindheit bei den Großeltern erinnert. Viele Pläne hat die Konditorin noch im Kopf, die sie umsetzen will. Als gebürtiges Stadtkind hat sie vor 22 Jahren bei dem Umzug aufs Dorf gedacht: Was das wohl werden wird.

Heute sagt die Grischowerin voller Überzeugung: „Das Landleben ist so schön und ich bin angekommen.“ Berufsbedingt steht Sylvia Lüning früh auf und geht rechtzeitig ins Bett. Zum Ausgleich und zur Freude vieler Kinder trainiert sie die Linedance-Gruppe „Little Luckys“. Alle zufällig getroffenen Personen in Grischow schwärmen von ihrem gepflegten Ort und der Ruhe im Dorf. Die nahe stehenden Windmühlen stören die Einwohner nur selten.

Von Roswitha Pendzinsky