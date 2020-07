Vor allem in Groß Bisdorf und Griebenow (Kreis Vorpommern-Rügen) sorgen die an die Mauer gelehnten Steine für Schäden. Pastorin Brunke Ziemann bittet Angehörige, die Grabsteine abzuholen. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, die Tradition in neuer Form weiterzuführen.