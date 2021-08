Groß Bisdorf: Wie eine Kirche das Dorf zusammenhält

Groß Bisdorf

Die Kirche von Groß Bisdorf ist schon von Weitem zu sehen und das absolute Wahrzeichen des kleinen Dorfes der Gemeinde Süderholz. In Groß Bisdorf leben die Menschen aktiv mit der Kirche. Irgendwie fühlen sich anscheinend alle Einwohner von Groß Bisdorf mit dem ältesten Gebäude, mit dessen Bau Anfang des 13. Jahrhunderts begonnen wurde, verbunden. Hier steht die Kirche nicht nur mitten im Dorf, sie ist mittendrin und bildet mit dem alten Pfarrhaus einen Ort für das geistliche und kulturelle Leben.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Christine Rusch ist eine von vielen engagierten Einwohnern, für die das Leben in der Kirchgemeinde eine Herzenssache ist. Als gebürtige Groß Bisdorferin hat sie Veränderungen und Entwicklungen in dem landwirtschaftlich geprägten Dorf miterlebt. Ihre Eltern hatten einen Bauernhof und die kleine Christine ist damals mit der Landwirtschaft groß geworden.

Früher gab es eine Schule im Ort, in der sie die 1. und 2. Klasse besuchte. „Danach ging es nach Zarnewanz und dann nach Kreutzmannshagen zur Schule“, erzählt sie. 1969 begann sie die Lehre zur Apothekenfacharbeiterin. Ihren Pharmazieingenieur machte sie in einem Fernstudium, genau wie ihr Mann. „Eigentlich wollten wir als Familie in Greifswald bleiben“, erzählt Christine Rusch, die mittlerweile ihren Ruhestand genießt. Aber es zog sie wieder zurück in ihren Geburtsort.

Gaststätte bis in die 50er-Jahre

An die Zeit, bevor das Paar ein neues Haus baute, erinnert sie sich mit einem Lächeln im Gesicht: „Da, wo früher der Schuster seine Werkstatt hatte, war unser Wohnzimmer.“ Außerdem gab es eine Gaststätte bis Anfang der 50er-Jahre, einen Stellmacher, eine Gärtnerei, Schmiede, Tischlerei, Post, Schuhmacher und sogar eine kleine Sparkasse. Dort wurden die Kinder mit Pfennigbeträgen zum Sparen angehalten, die sogenannte Schulsparkasse.

Zur Galerie Die Kirche ist der Mittelpunkt von Groß Bisdorf in der Gemeinde Süderholz. Doch das Dorf hat viel mehr zu bieten.

All das ist lange her. Die Kirche und das dazugehörende alte Pfarrhaus stellen den Mittelpunkt im Dorfleben dar. „Ich bin mit der Kirche groß geworden“, resümiert die Frau, die immer im Gemeindekirchenrat mitgearbeitet und von 2004 bis 2018 deren Vorsitz hatte. Nebenbei erlernte sie das Orgelspielen und spielte bei Anlässen auf der vom berühmten Orgelbaumeister Mehmel erbauten Königin der Instrumente.

Die Kirche wird jetzt schon lange saniert und restauriert. Gegenwärtig erhält sie ein neues Dach. Fertigstellung ist bis Ende August geplant. Die Kosten betragen rund 200 000 Euro. Im Innenraum fällt die neue Bestuhlung den Besuchern als erstes auf. Die ist mit einer Sitzheizung ausgestattet, für mehr Komfort. Christine Rusch hat als Pfarramtsassistentin eine verantwortungsvolle Aufgabe inne. In den Bereich gehört auch das alte Pfarrhaus, das über die Jahren zu einem Schmuckstück geworden ist. Es steht allen Interessierten Personen, Gruppe oder Vereinen offen.

Ehrenamtler helfen

Und es gibt einige ehrenamtliche Helfer, die sich um den Erhalt und Pflege des Ensembles kümmern. Beim Besuch der Ostsee-Zeitung war Gudrun Liedtke gerade dabei, Bänke und Stühle frisch aufzuarbeiten. „Ich bin in Groß Bisdorf geboren. Ich habe jetzt die Zeit und es macht mir Spaß“, erzählt die 58-Jährige, die 1995 mit ihrem Mann ein neues Haus in der Dr.-Witte-Straße gebaut hat. Der Arzt Doktor Witte war Landarzt in Groß Bisdorf. Er sagte den Satz: „Das Wichtigste für die Gesundheit des Menschen ist: Der Mensch braucht eine Aufgabe, die ihn mit Freude erfüllt.“

Diese Worte sind für Norbert Wörpel zum Lebensmotto geworden. Der gebürtige Zarnewanzer lebt in Kandelin, ist aber oft in Groß Bisdorf anzutreffen. Das Projekt „Wachsen und Zusammenwachsen – Gemeinschaftsgärten in Süderholz“ ist rund um das alte Pfarrhaus mit Leben erfüllt worden. Auch in anderen Ortsteilen der Gemeinde sind an die 140 Obstbäume auf verschiedenen Streuobstwiesen gepflanzt worden. „Es soll Menschen aus der Region zusammenzuführen und zur Zusammenarbeit motivieren, um mit ihnen das Gemeindegebiet auch für künftige Generationen natürlich und nachhaltig zu gestalten“, erläutert Wörpel, Gärtner im Ruhestand, das Projekt. Gerne erinnert er sich, wie viele Kinder und Erwachsene bei den Pflanzaktionen dabei waren.

Spielplatz und Zwergzebus sind Attraktion im Dorf

Aber nicht nur Bäume und ein Gemüseacker hinterm Pfarrhaus pflegt der Mann. Er kümmert sich auch um den schönen Spielplatz davor. „Am Wochenende sind hier viele Leute, die mit dem Fahrrad kommen. Dann ist auch der Spielplatz gut besucht.“ Und der ist wirklich schön. In unmittelbarer Nähe sind die Zwergzeburinder von Norbert Wörpels Enkel Tim eine kleine Attraktion geworden. Die schönen Tiere grasen genüsslich auf der Weide. Das Kälbchen Isabell ist gerade einmal zwei Wochen alt. Mutter Bella, Oskar und Elfriede bilden die kleine Herde. Von dort aus ist auch der Hochstand mitten im Feld zu sehen. „Der ist nicht für die Jäger da, sondern ein Beobachtungsstand, um einen erhöhten Einblick in die Natur zu haben“, erklärt Norbert Wörpel.

Brunke Ziemann ist gerade in Elternzeit und so oft es geht, mit ihren drei Kindern auf dem Spielplatz. Seit Januar 2017 hat sie als Pastorin die Pfarramtsstelle übernommen. Sie wurde von der Kirchgemeinde herzlich aufgenommen und weiß es zu schätzen, in so einer aktiven Gemeinde zu leben. Als Familie sind sie angekommen. „Es ist traumhaft hier. Allerdings ist es schade, dass es im Ort keine Bürgersteige gibt und für die kurvige Straße die 50 km/h eigentlich viel zu schnell sind.“ Groß Bisdorf ist ein Durchfahrtsort in Richtung Zarnwanz.

Von Roswitha Pendzinsky