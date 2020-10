Groß Bisdorf

Spielzeug, Kinderkleidung, Geschirr, Gläser & Co. – alles was Familien so gebrauchen, wurde am Sonnabend beim Flohmarkt im Groß Bisdorfer Pfarrgarten angeboten. „Seit dem Herbst 2018 veranstalten wir als Kirchengemeinde zweimal im Jahr diesen Familienflohmarkt. Solch eine Resonanz hatten wir aber noch nie“, sagt Organisatorin und Gemeindepädagogin Jeannette Knedel.

Kuchen als Standgebühr

Jeder, der möchte, kann etwas verkaufen, wirkliche Standgebühren gebe es nicht. „Dafür müssen die Verkäufer einen Kuchen mitbringen, den wir hier anbieten. Das Kuchengeld fließt in unsere Arbeit“, sagt die Gemeindepädagogin. Auch einen eigenen Stand der Kirchengemeinde Groß Bisdorf gibt es, auch von dessen Erlös wird Spielzeug oder Material für die einzelnen Gruppen in der Gemeinde angeschafft.

Kauf und Plausch

Die zahlreichen Besucher – unter anderem auch aus Grimmen – suchten aber nicht nur Schnäppchen und begehrte Flohmarktartikel wie Holzspielzeug. Sie nutzten die Möglichkeit auch für einen Plausch bei Kaffee und Kuchen oder einer stärkenden Suppe.

