Groß Lehmhagen

Geplant und gewünscht war es jahrelang – jetzt wird die Sanierung des ehemaligen Gutshauses in Groß Lehmhagen Realität. Fördergelder für die umfangreichen Bauarbeiten sind zugesagt.

„Lange haben wir uns gemeinsam um die Sanierung bemüht“, sagt Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner. Das Gebäude gehört wie das nebenstehende Dr.-Gerhardt-Haus, ein Heim für psychisch Kranke, zum Pommerschen Diakonieverein und in Groß Lehmhagen als Ortsteil zur Stadt Grimmen.

Für Verein allein nicht finanzierbar

Aus städtebaulicher Sicht sei es für den Ort Lehmhagen gleich doppelt gut, wenn jetzt endlich saniert werden kann: Das jetzt leer stehende Haus bekommt wieder Leben und das Baudenkmal wird gesichert und erhalten.

„Aber aufgrund der Höhe der notwendigen Investitionen ist diese Baumaßnahme allein für den Pommerschen Diakonieverein nicht möglich“, erklärt Heike Hübner, warum die Sanierung erst jetzt in Angriff genommen werden kann. Gemeinsam hätten sich Verein und Stadt um Fördermittel bemüht und mit Unterstützung von Minister und Stadtpräsident Harry Glawe (CDU) jetzt eine Zusage von Geldern aus dem Wirtschaftsministerium und dem Bauministerium des Landes erhalten.

Fördermittel zugesagt

Heike Hübner: „Anfang November bekamen wir als Stadt die Information, dass finanzielle Mittel für das Dr.-Gerhardt-Haus aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) bereitgestellt werden.“ Zwei Millionen und 40 000 Euro sind dadurch zugesagt.

Michael Bartels Quelle: Petra Hase

Michael Bartels, Vorsteher des Pommerschen Diakonievereins und damit künftiger Bauherr rechnet mit etwa drei Millionen Euro, die verbaut werden müssen. „Bereits 2015 gab es erste Gespräche zur Sanierung“, erinnert er sich. Seit Ende der 90er-Jahre, als der Neubau des nebenstehenden Heimes abgeschlossen war, steht das ehemalige Gutshaus leer. Ursprünglich war die Gutshaussanierung damals als zweiter Bauabschnitt geplant, wurde dann aber nicht zeitnah umgesetzt, weil es keine Fördermittel gab. 36 Plätze gibt es im Lehmhagener Heim für psychisch Kranke.

Ab 2015 habe sich der Verein gemeinsam mit der Stadt Grimmen erneut um Fördermittel für die Sanierung bemüht. Das alte Gutshaus wieder ansehnlich zu gestalten sei aus Denkmalsicht wichtig, sind sich Hübner und Bartels einig. Für den Lehmhagener Ortskern und die Außenwirkung werde sich einiges verbessern. Denn es gebe viel zu tun: Schon seit DDR-Zeiten existieren viele Anbauten, die wegmüssen. Eine Treppe ist komplett zugebaut, der alte sehenswerte Zustand des Hauses soll wiederhergestellt werden. „Dabei werden wir uns an die historischen Strukturen halten“, betont Bartels.

Ansicht des Gutshauses Groß Lehmhagen aus der Vorplanung. Das Gebäude soll für rund drei Millionen Euro saniert werden. Quelle: Architekturbüro FMR

Mehr Platz für Angebote

Ein zweiter Grund für den Diakonieverein, die Sanierung endlich zu realisieren, sei der Raumbedarf. „Wir betreuen dort psychisch erkrankte Menschen, für die es teilweise einen Unterbringungsbeschluss gibt, die also in geschlossenen Bereichen untergebracht werden müssen. Aber es gebe immer Entwicklungsmöglichkeiten und das Ziel der Verselbstständigung der Patienten. „Uns im Verein ist da im Moment die Kette abgeschnitten, weil wir keine räumlichen Möglichkeiten haben“, sagt Michael Bartels. Derzeit arbeite der Pommersche Diakonieverein deshalb mit Partnern zusammen. Bartels: „Nach der Sanierung ist geplant, diese Menschen auf ihrem Weg durch Diakoniemitarbeiter weiter zu begleiten.“ Das bedeutet, es entsteht beispielsweise eine Wohneinheit mit vier bis fünf Plätzen, in der die Bewohner auf ein selbstständiges Leben vorbereitet werden können. Einzelwohnen und Platz für den ambulanten Dienst sowie für die Verwaltung soll es im Gutshaus außerdem geben.

Gutshaus in Groß Lehmhagen Das Gutshaus in Groß Lehmhagen gehörte zu den Prachtbauten rund um Grimmen. Entstanden ist es Ende des 19. Jahrhunderts. Seit 1905 gehörte es dem Ziegeleibesitzer Karl Leitner aus Grimmen. Später übernahm dessen Witwe den Besitz. Bis zur Enteigung 1945 wurde das Gut dann durch Johannes Lüttmann geführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Haus psychiatrische Einrichtung, später ein Alten- und Pflegeheim. Der langjährige Leiter, Dr. Gerhardt, prägte viele Jahre dessen Geschichte. Derzeit wird das Haus als Lager genutzt. Die Trägerschaft hat der Pommersche Diakonieverein, der in einem neuen Haus auf dem gelände weiterhin ein Heim für psychisch Kranke betreibt.

Europaweite Ausschreibung

Bislang existieren dafür lediglich Vorentwürfe. Denn bei dem geplanten Kostenvolumen sei eine europaweite Ausschreibung zwingend vorgeschrieben, erläutert Heike Hübner – auch schon für die Planungsleistung. „Und bis 2023 müssen die EFRE-Gelder dann auch schon wieder ausgegeben werden“, sagt Bartels. Das sei eine große Herausforderung und sehr ambitioniert.

Von Almut Jaekel