Groß Lehmhagen bei Grimmen: Wo junge Familien gut aufgenommen werden

Groß Lehmhagen

Groß Lehmhagen ist ein gefragter Wohnort geworden. Viele neue Häuser sind in den letzten drei Jahrzehnten in dem Grimmener Ortsteil entstanden. Das Dorfbild hat sich verändert.

Horst und Irma Schröder gehören zu den ältesten Einwohnern. Seit 1947 lebt der gebürtige Grimmener in Groß Lehmhagen und hat als Jugendlicher mit seinen Geschwistern beim Bau des Elternhauses mitgeholfen. „Anfang der 50er-Jahre wurde Groß Lehmhagen aufgesiedelt. Hier wo unser Haus steht, war früher eine große Schweinekoppel“, erzählt der inzwischen 85-Jährige.

Ein Leben lang in der Landwirtschaft

Trotz gesundheitlicher Einschränkungen durch einen Schlaganfall vor achtzehn Jahren hält er das Wohnhaus mit großem Grundstück in Top-Zustand. „Ja, wir bewegen uns ja jeden Tag dafür“, erzählt seine Frau.

Seit 1960 leben sie gemeinsam in Groß Lehmhagen und haben beide ihr Leben lang in der Landwirtschaft gearbeitet. Von den einst vielen Tieren auf der eigenen Wirtschaft, – mit Kühen, Schweinen, Federvieh und Pferden bis 1975, danach gingen sie in die LPG – gibt es heute noch eine bunte Hühnerschar und vier Katzen. Die Eier finden in der Familie ihre Abnehmer. Zwei Töchter und zwei Söhne hat das Paar bekommen, ein Sohn ist leider verstorben. Die Familie ist zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird.

Früher waren gerade mal sechs Häuser im Dorf. „Das waren die ehemaligen Schnitterkasernen, die zum Gutshaus gehörten“, gehen Irma und Horst Schröder gedanklich durchs Dorf. „Wo heute die Tierarztpraxis ist, da sind wir früher zum Fasching oder zum Tanz gegangen“, erinnern sich die Senioren gerne zurück.

Leben im ehemaligen Inspektorhaus

Bevor das Gutshaus zu einem Heim für psychisch kranke Menschen wurde, war es Flüchtlingsunterkunft und Pflegeheim. Das schöne rote Backsteinhaus war das Inspektorhaus, das zuletzt vom Gutsverwalter Breetz bewohnt wurde. Längst ist aus dem Haus ein schmuckes Wohnhaus geworden und hat 2019 die Besitzer gewechselt.

Gutshaus Groß Lehmhagen Groß Lehmhagen mit seinem Gutshaus ist ein Ortsteil der Stadt Grimmen. 1892 gehörte das Gutshaus den Barnewitz’schen Erben. Es entstand durch den Umbau eines älteren Gebäudes Ende des 19. Jahrhunderts. Spätestens 1905 ging es an den Ziegeleibesitzer Karl Leitner aus Grimmen. Seit etwa 1928 führten dessen Witwe Agnes Leitner und später bis zur Enteignung 1945 Johannes Lüttmann den Gutsbetrieb. Das Gebäude wurde seit 1945 als Heim für psychisch Kranke und ab 1952 als Alten- und Pflegeheim genutzt. Es befindet sich heute im Besitz des Pommerschen Diakonievereins e.V., der es sich als Anbieter sozialer Dienstleistungen zur Aufgabe macht, pflegebedürftigen, alten, kranken und behinderten Menschen Hilfe zu leisten. Eine umfassende Sanierung des Gebäudes ist geplant.

„Wir waren auf Suche nach einem Haus. Mein Mann wollte ein kleines Haus mit kleinem Garten. Ich wollte ein Haus mit Geschichte, was man fühlt“, erzählt Katharina Petzold. An ihrem 35. Geburtstag hat ihr Mann Frank das Haus per Zufall im Internet gefunden. Und dann war es Liebe auf den ersten Blick. Bei dem großen Grundstück bestand schnell die Notwendigkeit, einen Rasentraktor für den frisch gebackenen Hausbesitzer anzuschaffen.

Der gebürtige Wolgaster fährt zur See und ist immer drei Monate auf den Weltmeeren unterwegs und die Freude, nach Hause zu kommen, wächst von Mal zu Mal. Da seine Frau Katharina sogar in einem Vier-Generationen-Haus in Grimmen aufgewachsen ist, wünschte sie sich für ihre kleine Tochter Juliane eine ähnliche Familiensituation. Mutti Silke Giers brauchte nicht lange überredet zu werden, nach Groß Lehmhagen zu ziehen. „Wir fühlen uns hier schweinewohl“, bringt es die Lehrerin am Grimmener Gymnasium auf den Punkt.

„Die Menschen, die wir hier kennenlernen durften, sind alles nette Leute. Das Dorf hat uns super aufgenommen. Und alle kümmern sich um die Kinder, das ist sehr schön“, schwärmt die 60-Jährige, die immer noch auf Entdeckung im eigenen großen Garten ist und sich über den alten Baumbestand freut.

Die kleine Juliane Petzold ist glücklich, mit Mama, Papa und Oma im ehemaligen Inspektorenhaus zu wohnen. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Katharina und Frank Petzold erinnern sich noch sehr genau: „War das ein schöner Moment, als wir das erste Mal hier waren.“ Seitdem haben sie schon viel in die Renovierung des historischen Hauses gesteckt und es nach ihren Wünschen umgestaltet. Es gab wohl auch mal einen Getränkemarkt darin. Und beim Aufnehmen der alten Dielen kamen sogar Eheringe und Kleingeld zum Vorschein. Die alte Haustür und die Badewanne haben als Gartendeko ihren Platz gefunden. Viel Platz gibt es für Töchterchen Juliane, die gerne mit ihrem Dornröschenkleid und Gummistiefeln den eigenen großen Hof und das Dorf für sich entdeckt.

Erinnerungen ans Rodeln auf dem Lehmberg

Heike Grimm ist in Groß Lehmhagen aufgewachsen. Sie erinnert sich gerne an ihre Kindheit und denkt dabei besonders gerne ans Rodeln auf dem Lehmberg. „Wir Dorfkinder waren von morgens bis abends draußen und haben auf Strohmieten geklettert und viel gespielt“, erzählt die Frau, die mit ihrem Mann seit 1984 auf dem elterlichen Gehöft wohnt. Drei Kinder und ein Enkel hat das Paar.

Heike und Thomas Grimm mit ihrem kleinen Liebling „Ole“. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Als ihre Kinder noch zur Schule gingen, schwappte auch die Halloween-Welle nach Groß Lehmhagen über. „Da macht eigentlich jeder mit. Ich freue mich, wenn die Kinder verkleidet kommen. Das ist immer schön“, verrät die Verkäuferin, die sich auch immer viel Mühe mit der Dekoration gibt. Ein Höhepunkt im Dorf, der von allen freudig erwartet wird. Vor Corona traf man sich auch beim Osterfeuer oder Tannenbaumverbrennen. Das Dorf feiert gerne zusammen.

Hoffen auf Feste im Dorf

Gute Nachbarschaft pflegen Heide Dalm und Uwe Schukis. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Dass das bald wieder so wird, darauf hoffen unter anderem auch Heide Dalm und Uwe Schukis. Seit 2003 sind sie Nachbarn und bekräftigen ihr gutes Nachbarschaftsverhältnis. Während Jürgen Dalm noch schnell ein Fenster vor dem großen Sturm in der letzten Woche sichern musste, nahm sich seine Frau kurz Zeit für ein Foto – stellvertretend für die vielen Zugezogenen, die sich in Groß Lehmhagen wohlfühlen und die Nähe zu Grimmen zu schätzen wissen.

Von Roswitha Pendzinsky