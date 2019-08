Rakow

Nur noch wenige Tage, dann gelangen die Einwohner des Süderholzer Ortes Rakow trockenen und vor allem sicheren Fußes zum Einkaufsladen an der Landesstraße 26 im Ort. Am Freitag haben die Mitarbeiter der Firma Tief- und Verkehrsbau Stralsund GmbH (TVS) schon mal ein Teilstück vor „Uns Dörpshop“ befestigt. „Damit die Leute vernünftig in den Laden kommen“, sagt Bauleiter Michael Eckroth.

Bereits seit Ende Februar wird die Ortsdurchfahrt Rakow grundlegend erneuert. Seitdem ist diese ab der Kreuzung in Richtung Glewitz gesperrt. Seit rund fünf Wochen nun auch ab Abzweig Düvier aus Richtung Poggendorf für den zweiten Bauabschnitt. Voraussichtlich erst ab Ende November wird der Verkehr wieder durch den Ort rollen können. Eine Ausnahme gilt für den Schulbus und natürlich Rettungsfahrzeuge.

Böse ist in dem Dorf aber niemand darüber. Denn was von den L-26-Anwohnern seit Jahren herbeigesehnt wird, wird in naher Zukunft Realität: Ein Gehweg samt Beleuchtung entlang der Landesstraße, die direkt durch den Ort führt. Realisiert werden kann dies nun endlich in der gemeinsamen Baumaßnahme von der Gemeinde Süderholz und dem Straßenbauamt Stralsund als Baulastträger der Landesstraße. „Der Gehweg verläuft ab Abfahrt Düvier rechtsseitig der Landesstraße in Richtung Glewitz auf einer Breite von zwei Metern“, berichtet Eckroth.

Insgesamt 1,53 Millionen Euro kostet die Sanierung der Ortsdurchfahrt Rakow samt Gehweg, Straßenbeleuchtung und Regenentwässerung. Die Gemeinde Süderholz trägt davon rund 330000 Euro. Gefördert wird deren Anteil zu 75 Prozent aus dem Fördertopf zur integrierten ländlichen Entwicklung.

Eingeklinkt in die Baumaßnahme haben sich auch die Telekom, der Energieversorger E. DIS und der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (Zwag). Während der Zwag bereits im Vorfeld neue Leitungen verlegen ließ, wurden nun im Zuge der Bauarbeiten auch noch Kabelleitungen, die zuvor im Straßenbereich verliefen, verlegt. Gleiches gilt für die Telekom. „Und auch die E. DIS hat neue Leitungen im gesamten Baubereich verlegen lassen“, berichtet Bauleiter Eckroth. Allerdings habe dies zu einer Verzögerung geführt. „Ursprünglich war geplant, die Bauarbeiten Ende Oktober abgeschlossen zu haben. Nun wird es einen Monat später der Fall sein“, informiert er.

Auch wenn die Vollsperrung noch einige Wochen anhalten wird, der Durchfahrtsverkehr nach Glewitz von Poggendorf aus über Grimmen und Wendisch Baggendorf umgeleitet wird: „Der Schulbusverkehr wird ab dem Schuljahresstart am 12. August rollen“, betont er. „Aber auch nur dieser“, fügt er noch einmal hinzu. Während der erste Bauabschnitt – jener zwischen Kirche und Ortsausgang in Richtung Glewitz – bereits asphaltiert ist, soll am kommenden Freitag auch im zweiten Bauabschnitt die Asphaltiermaschine zum Einsatz kommen. „Dies ist allerdings erst die Asphalttragschicht. Eine Schicht, die Feinschicht, kommt im Oktober drauf“, berichtet Eckroth. Diese Arbeiten würden ebenfalls in den Ferien erfolgen.

Anja Krüger