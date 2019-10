Große Bildungsdemo für mehr Bildung

Greifswald

In Greifswald soll am Sonnabend die größte Bildungsdemo des Landes stattfinden. Das hofft Erik von Malottki, Referent bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). 13 Uhr beginnt der Zug an der Nordseite des Museumshafens über die Europakreuzung zum Fischmarkt. Es geht gegen Personalmangel, Unterrichtsausfall und Befristung, bessere Rahmenbedingungen, mehr Geld für Busse, Mensen, mehr Lehramtsfächer in Greifswald. Parallel wird in Schwerin, Neubrandenburg und Rostock demonstriert.

„Wir haben 300 Personen angemeldet, hoffen auf mehr, damit es in Greifswald die größte Veranstaltung im Land wird“, so von Malottki. Der Aufruf wird vom Kreiselternrat, dem Kreisschülerrat, dem Studierendenparlament und dem Allgemeinen Studierendenausschuss unterstützt. „Bildung muss Priorität haben“, fordert der Kreiselternratsvorsitzende Mario Riedel. „Wir Eltern registrieren, dass überall Mängel herrschen.“ Der Lehrermangel sei allerorten zu spüren, bestätigte Kreisschülerratsvorsitzender Florian-Lukas Zipfel. Die Liste der Forderungen ist lang. In Greifswald müssten auch wieder wie zu DDR-Zeiten Lehrer in allen naturwissenschaftlichen Fächern und Musik ausgebildet werden, sagte Stupa-Präsident Felix Wille. Lehrerin Sabine Jepp forderte, die Lehrer-Seiteneinsteiger nicht allein zu lassen.

Von eob