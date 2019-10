Große Maschinen und dicke Kartoffeln im Technikpark Grimmen

Grimmen

Am Tag der Deutschen Einheit wird es wieder laut im Technikpark Grimmen: Ab 10 Uhr treffen sich am Donnerstag Liebhaber alter Technik und Motoren. Nachdem das Oldtimer- und Traktortreffen im vergangenen Jahr ausfiel, wollen die Organisatoren in diesem Jahr noch einmal versuchen, möglichst viele Besucher in die Stoltenhäger Straße zu locken. Gelingt das nicht, werde das traditionelle Oktobertreffen im kommenden Jahr auf den Sommermonat August verschoben, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Heiko Schulz. „Vielleicht auch in den September, wir warten ab, wie es am Donnerstag läuft und entscheiden dann.“

Kartoffeln buddeln mit altem Lanz Bulldog

Den Besuchern werden bei dem Treffen aber nicht nur Ostalgie-Fahrzeuge aus den 50er- und 60er-Jahren geboten. Sie können auf dem Acker des Vereinsgeländes kostenlos nach Kartoffeln buddeln und diese dann natürlich auch mit nach Hause nehmen. Das sei immer ein beliebter Spaß, sagt Heiko Schulz. Im Frühjahr pflanzten die Technik-Fans die Erdäpfel. Am Donnerstag legt zunächst ein alter Bulldog, der eine Kartoffelschleuder hinter sich zieht, die Erde frei. Die Besucher müssen also nur noch eine Tasche mitbringen und die Knollen einsammeln.

Ist der Acker geplündert, rückt die alte Landtechnik des Vereins an und pflügt den Acker vor den Augen der Zuschauer um. Und da die Kartoffeln nach dem Sammeln nicht sofort für den Verzehr geeignet sind, kümmern sich die Veranstalter auch um die hungrigen Mägen ihrer Besucher. Ganz typisch und angemessen für die Jahreszeit gibt es Gulasch aus der Gulaschkanone, Bratwurst und Erbsensuppe.

Neue Turbinen und Schiffsschrauben

Über den Sommer habe der Verein auch acht neue Modelle angeschafft, die am Donnerstag erstmals vorgestellt werden. Es handelt sich um Schnittmodelle von Motoren und Getrieben. „So können die Gäste genau sehen, wie beides funktioniert“, sagt Schulz. Unter den einstigen Schulungsmodellen befinden sich auch ein Sternenmotor eines Flugzeugs, das Innenleben einer Turbine und große Schiffsmotoren. Zum Teil seien diese „riesig“, macht der stellvertretende Vereinschef neugierig. Besonders freut er sich auch, dass er eine Schiffsschraube präsentieren kann. „Ich denke immer, wenn es für uns Technik-Freaks interessant ist, wird es auch unsere Besucher interessieren.“

Letztes Treffen im Oktober?

Heiko Schulz liegt eigentlich nur eines schwer im Magen: das regnerische Wetter. Zwar haben sich schon einige Fahrzeuge angemeldet, darunter sechs Lkw der Marke Horch und ein S 4000, doch er kennt die Oldtimer-Fans: „Bei Regen fahren die meisten mit ihren Lieblingen nicht spazieren.“ Das sei auch der Grund, warum das jährliche Treffen in Zukunft vielleicht nicht mehr im Oktober stattfinden soll. Vor zwei Jahren kamen am Tag der Einheit so wenig Besucher in den Technikpark, dass der Verein mehr Unkosten als Einnahmen zählte. Daraufhin ließen sie die Veranstaltung im vergangenen Jahr ausfallen. Auch damals hatte es geregnet.

In diesem Jahr soll es nun also ein letzter Versuch sein, trotz schlechten Wetters, Besucher zu einem Ausflug auf das Gelände zu animieren. Traditionell lädt der Technikpark immer am Herrentag und am 3. Oktober auf das Areal in der Stoltenhäger Straße 39 ein. Kostenlose Parkplätze stehen rund um das Gelände ausreichend zur Verfügung. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro. Kinder bis zwölf Jahren begleiten ihre Eltern kostenlos.

Am Herrentag hatten nicht alle Modelle auf dem riesigen Gelände Platz. Der Andrang war enorm. Quelle: Carolin Riemer

Von Carolin Riemer