Greifswalder Arboretum 85 Jahre alt

Greifswald

Im Sommer 1934 wurde mit der Anlage des neuen Botanischen Gartens der Uni Greifswald an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße begonnen.

Die Initiative ging von dem Botanikprofessor Paul Metzner (1893–1968) aus, Garteninspektor Leo Wilsch. Metzner war seit 1930 Professor in Greifswald. Der Plan passte zu den Bestrebungen, in diesem Bereich einen neuen großen Campus mit einem neuen Botanischen Institut zu schaffen. Diese Bestrebungen wurden in den Folgejahren nur zu einem geringen Teil umgesetzt, am Ende wurde es nur eine Gehölzsammlung, ein Arboretum.

Naturwissenschaftler siedelten sich erst in der DDR an der Jahnstraße an. Heute gibt es nicht mehr viel Platz auf dem Campus Beitzplatz, das Botanische Institut zog nicht hierher. Es hat seinen Sitz in der Soldmannstraße.

Der Plan war ehrgeizig: 6,3 Hektar, das entspricht dem Dreifachen des alten Botanischen Gartens an der Grimmer Straße. Dabei war ein stufenweiser Aufbau des neuen Botanischen Garten an der Jahnstraße vorgesehen: 1933/34 als Erstes ein Arboretum, als Letztes Gewächshäuser und Versuchsfelder. Man ging von Kosten von knapp 36 000 Reichsmark aus.

Geld- und Personalmangel verhinderten eine rasche Umsetzung der Pläne. 1942 war immerhin das Arboretum fertig, das eine Fläche von 3,6 Hektar aufwies. Ein Schwerpunkt war die einheimische Pflanzenwelt. Es wurde sogar ein 90 Quadratmeter großes Stück Moor aus Lubmin nach Greifswald geholt. Statt Erweiterung standen die Zeichen indes in den Folgejahren vor allem auf Erhaltung des vorhandenen Arboretums. Das Gelände verwilderte nach 1945. Als die Universität 1956 ihren 500. Geburtstag feierte, hatte sich das wieder geändert. Vor dem Jubiläum wurde das Arboretum wieder auf Vordermann gebracht. Der Botanische Garten befindet sich bis heute ebenso wie die Gewächshausanlage an der Grimmer Straße.

Von Eckhard Oberdörfer