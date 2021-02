Große Rabatte bei Greifswalder Modehändler mitten im Lockdown

Greifswald

Das Modehaus Jesske aus dem Greifswalder Domcenter kämpft sich mit einer groß angelegten Rabattaktion mitten aus dem coronabedingten Lockdown durch die Krise. „Wir können uns in keiner Weise auf die Politik verlassen“, sagt Modehändler Hermann Jesske. Er wirft der Politik Versagen vor. Die Regierung müsse das Sterben einer Branche verantworten. Seiner Schätzung nach werden 40 bis 50 Prozent der Textilhändler die Coronakrise nicht überleben. „Da wird die Arbeit vieler Händler von zehn Jahren kaputt gemacht“, sagt Jesske. Bis heute habe das Unternehmereherpaar, das das größte Textilgeschäft in Greifswald betreibt, keinen einzigen Cent coronabedingter Hilfszahlungen erhalten. Das Modehaus Jesske macht mit 4000 Quadratmetern Verkaufsfläche 30 Prozent der Innenstadthandelsfläche aus. Eine weiteres Modehaus betreibt die Familie in der Stralsunder Innenstadt.

Zehn verschiedene Überraschungstüten

Um ein Zeichen zu setzen, haben die Jesskes nun eine Rabattaktion mit Überraschungstüten gestartet. Blusen, Shirts, Strickwaren und Hemden, die normalerweise mehr als 200 Euro im Laden kosten würden, verkaufen die Jesskes für 100 Euro. „In den ersten drei Tagen hatten wir über 200 Bestellungen“, sagt Birgit Jesske. Auf der Webseite, bei Facebook und per E-Mail können die Interessenten die zehn verschiedenen Überraschungstüten ansehen. Es gibt eine Tüte mit Alltagsmode der Marken Street One, Cecil und Tom Tailor oder eher junge Mode von Hailys und Tally Weijl. Auch Premiumtüten (Marc Cain, Sportaim, Beate Heymann) oder Tüten für die moderne Frau (Monari, Rabe, Gerry Weber) und den modernen Mann (Tommy Hilfiger, Tommy Denim, No Excess), Hemden und Kinderware sind im Angebot. Der Kunde entscheidet sich für eine Tüte und kann dann telefonisch oder per E-Mail Größe, Farbe und besondere Wünsche durchgeben. „Wenn jemand beispielsweise keine Blusen möchte, kann er uns das sagen“, erklärt Birgit Jesske, die seit Tagen telefonische Bestellungen bearbeitet. „Wir bekommen sehr viel positive Resonanz. Unsere Kunden sind begeistert und machen uns Mut“, sagt Birgit Jesske.

Im Lockdown für die Kunden da Das Modehaus Jesske ist auch im Lockdown für die Kunden da und täglich von 10 bis 17 Uhr erreichbar unter 03834/775 99 14 oder -18 und per E-Mail info@jesske.info Die Abholung der bestellten Waren ist möglich Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 15 Uhr. Im Greifswalder Domcenter bitte den Seiteneingang in der Rotgerberstraße Höhe Nah und Frisch nutzen. In Stralsund können die Waren am Seiteneingang Ossenreyerstraße abgeholt werden. Webseite: www.jesske-feminin.de

Mitarbeiter kehren aus der Kurzarbeit zurück

Für die Rabattaktion haben die Jesskes ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt. Denn der Verkauf ist personalaufwändig. Die Verkäuferinnen nehmen die Bestellungen entgegen, stellen die Tüten nach den individuellen Wünschen zusammen. Auch für die Abholung müssen Mitarbeiter vor Ort sein.

Zusätzliche Personalkosten und Ware, die unter dem Einkaufswert über den Ladentisch geht – wie passt das zur Krise? „Die Aktion bringt uns wirtschaftlich keinen Gewinn ein. Darum geht es nicht“, sagt Hermann Jesske. „Wir wollen endlich wieder in Kontakt zu unseren Kunden treten und freuen uns, dass uns so viele treu geblieben sind. Auch unsere Mitarbeiter sind uns total wichtig. Sie sitzen seit Monaten zu Hause, sind verunsichert, wie es weitergeht“, so Jesske weiter. „Die Mitarbeiter sind froh, dass sie wieder arbeiten dürfen. Man braucht doch ein Licht am Ende des Tunnels“, sagt Jesske.

Öffnung und erneute Schließung wäre das Schlimmste

Das Unternehmerehepaar Jesske plant derzeit mit verschiedenen Szenarien. „Im besten Fall können wir Mitte April wieder öffnen“, sagt Hermann Jesske. „Der schlimmste Fall wäre, dass wir schon früher öffnen dürfen, dann aber nach Ostern wieder schließen müssen, weil die Zahlen wieder in die Höhe schießen“, führt Jesske weiter aus.

Größtes Problem für die Textilhändler ist, dass sie ihre Ware ein halbes Jahr im Voraus bestellen müssen. „Gerade am Wochenende waren wir in Berlin, um die Herbstmode zu ordern“, sagt Birgit Jesske. Doch weil bis heute nicht klar ist, ob das Modehaus überhaupt Geld aus der Überbrückungshilfe drei erhalten wird oder auch wie viel, muss der Bestellgürtel enger geschnallt werden. Denn bislang fehlen den Jesskes die Einnahmen, während sich die Winterware noch im Lager stapelt. Und wer weiß derzeit schon, wann und wie lange das Modehaus in diesem Jahr geöffnet sein wird.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kritik an Schlechterstellung des Handels durch die Politik

„Wir haben ein hervorragendes Hygienekonzept. Und bei unserer Verkaufsfläche bewegen sich auf einem Quadratmeter fünf Prozent der Kunden, die sich derzeit eng an eng durch die Supermärkte drängen“, sagt Hermann Jesske. Die politische Entscheidung, den Handel zu schließen, versteht er nicht. Auch von einer Gleichbehandlung der Branchen sei die Gesellschaft derzeit meilenweit entfernt. Während die Gastronomie 75 Prozent des Umsatzes erstattet bekommt, geht es beim Einzelhandel lediglich um einen Zuschuss zu den Fixkosten. „Dabei haben wir einen zwei Mal so hohe Warenkosten wie Fixkosten“, sagt Birgit Jesske.

Anspruch auf Überbrückungshilfe weiter unklar

„Der Staat hat uns bis jetzt nur enttäuscht“, sagt Hermann Jesske. Und weiter: „Auf die Überbrückungshilfen eins und zwei im vergangenen Jahr hatten wir gar keinen Anspruch.“ Die Regierung habe die Bedingungen derart kompliziert und schwierig gestaltet, dass das Modehaus aus jeder Zahlung herausgefallen sei, weil es nur 28 Prozent statt der gesetzlich relevanten 30 Prozent Umsatzverlust gehabt hatte. Jesske geht davon aus, dass sein Unternehmen Anspruch auf die Überbrückungshilfe drei für den aktuell geltenden Lockdown hat. „Es gibt allerdings noch immer keine Programme und Berechnungsgrundlagen, mit denen unser Steuerberater etwas beantragen könnte.“ Jesske schüttelt mit dem Kopf. Seit Mitte Dezember dauert die Schließung der Läden nun schon. Wie lange noch, das sei derzeit ungewiss.

Von Katharina Degrassi