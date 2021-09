Wittenhagen

Die „Grüne Gemeinde Wittenhagen“ – fast jeder in der Kommune scheint sie zu wollen. Doch die wenigsten wissen, was dieses Vorhaben konkret bedeuten soll. Und ein Ortsteil fühlt sich nach wie vor benachteiligt, denn die Einwohner von Glashagen sind überzeugt, die meisten Lasten des Projektes tragen zu müssen.

Und weil das Thema die Einwohner neugierig macht und polarisiert, und sie an der Zukunft ihrer Dörfer interessiert sind, waren am Dienstagabend etwa hundert von ihnen der Einladung in das Wittenhagener Logistikunternehmen Bela gefolgt, um während der Wittenhagener Festwoche über ihre „Grüne Gemeinde“ zu diskutieren, Einfluss auf die nächsten Schritte zu nehmen und Neues zu erfahren.

Erste Zwischenergebnisse

Und es gibt sogar Ergebnisse des Abends: „Es wird ein Team gebildet, das nicht kommunalpolitikerdominiert ist und in dem sich Einwohner der einzelnen Ortsteile – Glashagen, Kakernehl, Wittenhagen und Abtshagen – beteiligen und schließlich so konkreten Einfluss auf Entscheidungen nehmen“, fasste Professor Henning Bombeck zusammen. Er war gemeinsam mit Dr. Ute Fischer-Gäde Moderatorin des Abends im Auftrag der Schule der Landentwicklung MV und des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt.

Ein weiteres definiertes Vorhaben ist, im Ortsteil Glashagen, wo bereits Windkrafträder Strom erzeugen und eine Photovoltaikanlage geplant ist, gemeinsam mit dem Investor Carlo Schmidt der Firma Windprojekt und interessierten Einwohnern in den nächsten Wochen in Glashagen die Situation vor Ort anzuschauen, aber auch die Ängste und Sorgen der Glashagener weiter kennenzulernen und bestenfalls abzubauen.

Diskussion um den Ortsteil Glashagen

Denn die Veranstaltung um die „Grüne Gemeinde“ gestaltete sich immer mehr zu einer Diskussion um den Ortsteil Glashagen und die dortigen Pläne der Photovoltaikanlage. Derzeit besteht ein Aufstellungsbeschluss, nachdem auf 88 Hektar in Glashagen nach dem bestmöglichen Standort für die Solarfelder gesucht wird. „Die eigentliche Anlage wird bei Weitem nicht so groß. Wir wollen jetzt nur alle Möglichkeiten testen und abwägen“, betonten Bürgermeister Frederic Beeskow und Investor Carlo Schmidt vehement. Doch so richtig glauben wollen ihnen die Glashagener nicht. Denn bereits bei den Windkraftanlagen vor ihrer Haustür mussten sie sich mit vollendeten Tatsachen abfinden.

Stromerzeuger sollen an Gewerbe andocken

Mitentscheidungsrechte, Beteiligung, Respekt, keine Tricks und Transparenz im Prozess auf dem Weg zur „Grünen Gemeinde Wittenhagen“ wünschen sich die Einwohner und die Vertreter aus den Ortsteilen, die für die Podiumsdiskussion auf die Bühne geladen waren. Und mit detaillierten Informationen und Transparenz über seine Vorhaben wartete dann auch Carlo Schmidt der Firma Windprojekt auf: Neben den Windrädern hat die Firma bereits ein Umspannwerk errichtet. Eine zweite Einheit soll dazukommen. Von dort aus soll an das „Grüne Gewerbegebiet“, das bei Bela entstehen soll, angedockt werden, beschreibt er die Pläne.

Deshalb solle auf dieser Überbrückungsfläche auch die Photovoltaikanlage entstehen. „So können wir einen stabilen Stromtarif entwickeln, von dem Einwohner und Unternehmer profitieren. Auf jeden Fall preislich günstiger als von den derzeitigen Stromanbietern und mit Energie aus der eigenen Gemeinde“, sagte er. Die Trassen entlang der Bahnschienen seien laut Erneuerbare-Energien-Gesetz bevorzugte Gebiete für den Bau von Photovoltaikanlagen, erläuterte auch Christian Dahlke aus dem Schweriner Energieministerium. Über die Größe könne man jedoch gern reden, betonte Schmidt.

Etwa 88 Hektar sind derzeit als Untersuchungsgebiet für einen künftigen Solarpark bei Glashagen in der Gemeinde Wittenhagen vorgesehen. Quelle: Gemeinde Wittenhagen

Aber warum werden nicht woanders in der Gemeinde ebensolche Anlagen gebaut, fragten die Einwohner. „Das werden sie. Aber auf Privatinitiative der dortigen Eigentümer, beispielsweise in Wittenhagen“, entgegnete Bürgermeister Frederic Beeskow. „Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn wir in zehn Jahren merken: Wir hatten die Möglichkeiten, haben es aber verschlafen und rechts und links von uns haben uns die Kommunen weit überholt“, sagt der Bürgermeister.

Für Cornelia Silaghi aus Kakernehl geht eine „Grüne Gemeinde“ weit über die Energieversorgung hinaus. Toleranz sei für sie nicht nur im gegenseitigen Miteinander auf in diesem Prozess wichtig, sondern auch gegenüber Tieren, der Natur, der Umwelt. Stichworte wie Mobilität, Radwege, die Bahnhaltestelle fallen in diesem Zusammenhang.

Die Visionen von Kai Bösefeldt aus Glashagen in puncto „Grüne Gemeinde“ sind ebenso vielfältig. Neben den Großprojekten zählen auch private Projekte wie Wärmedämmungen, Photovoltaik auf den privaten Dächern und E-Autos dazu. Deshalb begrüßt er, dass am Freitag in Abtshagen eine E-Tankstelle eingeweiht wird. Und: „Wer die Lasten trägt, muss auch die Vorteile haben“, sagt er. Strompreis, Investitionshilfen und Infrastruktur sind seine Stichworte in diesem Zusammenhang.

Leere Hülle füllen

Für ihn ist die „Grüne Gemeinde“ allerdings noch eine eher leere Hülle, die es zu füllen gilt – und das nicht nur vom Investor und der Gemeindevertretung. Deshalb sieht er sich wie auch die anderen Einwohner in der Pflicht, sich einzumischen, Ideen zu unterbreiten und den Prozess mitzugestalten.

„Ein Erfolg ist die „Grüne Gemeinde“, wenn wir in zehn Jahren einen Teil, der bei uns verbrauchten Energie in der Gemeinde produzieren und alle Einwohner auch einen preislichen Vorteil davon haben“, sagte Torsten Henke aus Abtshagen.

Von Almut Jaekel