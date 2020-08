Kandelin

Am Montag starteten auch 38 Mädchen und Jungen in der Grundschule in Kandelin in einen neuen Lebensabschnitt. Die Einschulungsfeier fand in zwei getrennten Durchgängen in der festlich geschmückten Sporthalle, und unter strengen Abstandsregeln, statt.

Puppenspiel und Zebra Franz

Doch die Corona-Pandemie sorgte auch in der Gemeinde Süderholz für weitere Veränderungen der festlichen Tradition. Während sonst die Kinder aus den höheren Klassen dafür zuständig sind, die Erstklässler mit einem Programm zu begrüßen, sprangen genau wie in Grimmen die Lehrer mit einem Puppenspieltheater und Schulmaskottchen „Zebra Franz“ ein.

Durch die Hygieneregeln können die Kinder derzeit keine Programme einstudieren, auch das gemeinsame Singen ist noch nicht erlaubt. Trotzdem fand die Einschulung einen festlichen Rahmen. Natürlich bekamen die Abc-Schützen ein Geschenk von ihrer neuen Schule und prall gefüllte Zuckertüten von ihren Eltern.

