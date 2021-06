Grundschulen Brandshagen und Horst: Der große Abschied

Horst/Brandshagen

Nicht nur die vierten Klassen wurden am Freitag – dem letzten Schultag des Jahres 2020/2021 – verabschiedet. In der Gemeinde Sundhagen schlossen sich an drei Schulstandorten – in Reinberg, Horst und Brandshagen – die Türen für immer. Die OSTSEE-ZEITUNG war an zwei Schulen live dabei. Ab dem kommenden Schuljahr findet der Unterricht dann im neuen Schulzentrum der Gemeinde statt. 377 Grund- und Regionalschüler werden dann in dem Neubau in Miltzow erwartet. Acht Grundschulklassen und zehn Regionalschulklassen lernen künftig unter einem Dach. Dementsprechend emotional ging es am Freitag in den „alten“ Schulgebäuden und natürlich auch auf den Schulhöfen zu.

Horster Grundschüler feiern letztes großen Schulhoffest

Zum Abschied gab es eine leckere Zuckerwatte auf dem Schulhof in Horst. Quelle: Raik Mielke

In der Grundschule in Horst beginnt der Tag – wie in den meisten Schulen – mit der Zeugnisübergabe. Es ist die letzte Übergabe der „Giftblätter mit Hexenschrift“ in dem geschichtsträchtigen Gebäude, in dem seit 1947 Unterricht gegeben wird. „Den heutigen Tag erlebt man mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es war für unser Lehrerkollektiv und die vielen Schüler der vergangenen Jahrzehnte der perfekte Lernort“, sagt Lehrerin Kerstin Arndt. Sie war elf Jahre an der Schule tätig und wird künftig auch im neuen Schulzentrum unterrichten. „Das besondere an unserer kleinen Schule – in diesem Jahr hatten wir 71 Jungen und Mädchen – war der familiäre Charakter. Man kannte jeden Schüler, alle Eltern und sogar die meisten Großeltern“, sagt sie lächelnd und erinnert sich gerne an die ganz speziellen Schulfahrten zurück. „Wir sind nicht mit einzelnen Klassen losgefahren, sondern immer mit der gesamten Schule. Dann waren wir eben manchmal mit rund 100 Kindern in Prerow – eine unvergessliche Zeit.“

Thomas Putensen musizierte mit den Grundschülern in Horst. Quelle: Raik Mielke

Auf dem Schulhof hatten vor allem die Eltern dann so einiges zum Abschied vorbereitet. Ein besonderes Highlight: Es gab Zuckerwatte. Zudem bekam jeder Grundschüler einen Luftballon, an dem ein kleines Zettelchen befestigt war. Hier konnten die Knirpse ihre Wünsche drauf schreiben und die Luftballons gen Himmel schicken. „Ich hätte mir gut vorstellen können, hier weiter zu unterrichten. Dies war eine geniale Schule mit einem sehr eigenen Charme“, meint Lehrerin Petra Zander, die bereits seit zwei Jahrzehnten in Horst unterrichtet. Sie glaubt, dass dem Ort Horst die Schule sehr fehlen wird. „Dies war auch ein kultureller Anlaufpunkt. Ich denke hierbei beispielsweise an unsere Weihnachtsfeste oder die Schulfeste auf dem Hof. Dann kamen schon viele Leute aus dem Ort zusammen“, erinnert sie sich emotional zurück.

Mit Musik des bekannten Künstlers Thomas Putensen, der die Grundschüler zum Mitmachen animierte, nahm in Horst der Tag seinen Lauf.

Mit dem traditionellen Morgenkreis ging es in Brandshagen los

Der letzte Schultag in der Grundschule Brandshagen beginnt traditionell mit dem Morgenkreis. „Wir verabschieden uns heute alle von der Schule. Wir sitzen alle im gleichen Boot und ich werde das Boot weitergeben, aber wir sehen uns nach den Ferien in der neuen Schule wieder“, sagt Schulleiterin Antje Kieschnick in ihrer Rede zum letzten Schultag.

Bei der Morgenrunde in Brandshagen verabschieden sich Kinder, Lehrer, Mitarbeiter der Schule und des Horts und die Schulleitung gemeinsam voneinander. Quelle: Christin Assmann

„Es war kein einfaches Jahr für uns. Ihr habt das alle prima gemeistert und sehr gute Leistungen hervorgebracht“, so Kieschnik weiter. Das gilt für die Schüler und die Lehrer, die mit Applaus und Präsenten verabschiedet werden. Nicht alle werden in dem neuen Schulzentrum in Miltzow das Unterrichten fortsetzen. Während der netten Worte und Gesten werden die ersten Seufzer laut und Tränchen schnell weggewischt. Es ist ein emotionaler Tag für alle. Und am Ende folgt Ausläuten des letzten Schultages – in dieser Schule für immer.

Schaf Wolli und Madelaine (9), Luise (9), Ani (9), Wanda (8) und Aaron (9) werden die Schafe auf der Nachbarweide in Brandshagen vermissen. Quelle: Christin Assmann

Um dem Pausenhof und der alten Schule Lebewohl zu sagen, malen die Kinder auf den Platz Bilder und Abschiedsworte. Wanda hat heute die dritte Klasse beendet. Der Abschied von der Grundschule wäre erst im nächsten Schuljahr auf die Achtjährige zugekommen. „Ich vermisse die alte Schule nur ein bisschen. Aber die Schafe werden mir fehlen. Wolli ist schon richtig zahm geworden“. Dem kann Aaron nur zustimmen. Das Schäfchen würde er am liebsten mitnehmen. „Ich vermisse die Schule, weil ich hier so schöne Erinnerungen habe und weil die Zeit richtig toll war. Und ich freue mich, dass Frau Winkler mitkommt in die neue Schule“, sagt der Neunjährige. „Ich war nur zwei Jahre hier und und ich freue mich auch, dass Frau Winkler und Frau Wasmund mit uns kommen“, sagt Ani. Und Ben hatte im Sportunterricht mit Herrn Hehlmann immer viel Spaß. „Ich freue mich auf die neue Schule, aber irgendwie auch nicht, weil es hier die beste Zeit war“, berichtet der Neunjährige.

In der Grundschule wird schon seit über 100 Jahren die Kreide geschwungen

Seit über 100 Jahren werden in Brandshagen die Schüler unterrichtet. Das Verhältnis geht über die Lehrstunden hinaus, Kinder und Lehrer fühlen sich hier aufgehoben und verbunden. „Meine Mutter ist hier auch noch zur Schule gegangen“, erinnert sich Sekretärin Claudia Korschewski. Viele Jahre hat die Sekretärin Kindern und Lehrern zur Seite gestanden. „Nach der vierten Stunde ist heute Schluss. Dann ist auch Schluss für uns“, so Korschewski weiter. Denn dann geht auch für die Sekretärin der letzte Arbeitstag zu Ende. „Ich bin sonst nicht so zart besaitet, aber bei der Morgenrunde war ich schon dem Wasser nah. Aber die Kinder haben ja ein Recht auf ein modernes Schulleben“.

Die Lehrerin der Klasse 2a sieht der Zukunft noch etwas verhalten entgegen. „Wir sind alle noch sehr unsicher, wie es weitergeht. Es bestehen noch viele Unklarheiten und Fragen, aber zu wenig Infos zu dem nächsten Schuljahr im neuen Schulzentrum“, sagt Caroline Wasmund. „Ein unsicherer Anfang, ein sicherer Abschied. Hier war es immer schön familiär, das wird sich ändern, wenn die Schule und Klassen größer sind“, so Wasmund weiter. Jedoch begeistert die Lehrer die neuen Möglichkeiten und technischen Hilfsmittel, um den Unterricht für ihre Schüler zeitgemäß und innovativ gestalten zu können. „Darauf freu ich mich total. Und auch die Sporthalle wird gigantisch werden. Es wird ein Neuanfang“, weiß die Lehrerin der zweiten Klasse.

Auf den Abschied folgt ein vielversprechender Neustart

Auch ihre Kollegin, Lehrerin der 2b, freut sich über die neuen Medien und die Ausstattung, die ihr im Schulzentrum zur Verfügung steht. „Man arbeitet ja mit der Zeit und kann den Unterricht dann viel visueller gestalten“, bestätigt Anne Malchow. „Andererseits muss ich meine Klasse abgeben. Das ist traurig, weil es meine erste Klasse war“, weiß Malchow.

Das familiäre Miteinander hat Referendarin Martha Wittstock auch in guter Erinnerung behalten. Die ehemalige Grundschülerin ist in den vergangenen drei Monaten als Referendarin zurück an die Schule gekommen. „Ich habe mich gefreut, noch die Chance zu bekommen, hier zu sein, bevor die Schule schließt“, betont Wittstock. „Ich finde das Miteinander und das Gefühl, dass man hier vermittelt bekommt, einfach schön“, so Wittstock weiter.

Eigentlich hätte Schulleiterin Frau Kieschnick niemanden mehr für die verbleibende Zeit aufgenommen. Doch eine ehemalige Schülerin konnte die Direktorin nicht abweisen. „In der ersten 1. Klasse, die ich eingeschult habe, war Martha. Als ich gehört habe, dass sie sich für den Beruf entschieden hat, hat mich das stolz gemacht“, sagt Antje Kieschnick.

Denn die Schule, Schüler und Kollegen liegen der Schulleiterin am Herzen. „Das ist dieses Gefühl und der Zusammenhalt, ich habe viele Traditionen von Vorgängern übernommen. Die Herzlichkeit von Frau Matthias gewahrt“, bricht Kieschnick ab. Die Augen röten sich und nach einem schwierigen Jahr und den Turbulenzen der Pandemie fällt der Abschied sichtlich schwer. „Man kann dort etwas Schönes aufbauen, aber es ist eine große Veränderung. Gemeinsam werden wir das schaffen“, endet Frau Kieschnick.

Von Raik Mielke und Christin Assmann