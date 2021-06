In den Grundschulen in Reinberg, Brandshagen und Horst (Vorpommern-Rügen) war gestern der letzte Schultag – für immer. Alle drei Schulen schließen und die Schüler sowie viele Lehrer treffen sich im neuen Schuljahr im Schulzentrum in Miltzow wieder. Die OZ war beim emotionalen Abschied dabei.