In diesen Brunnen in Grimmen sollten Kinder lieber nicht schauen

Grimmen

In der Nacht zum 1. November scheint es in Grimmen seit Jahrhunderten nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Unzählige Spukgeschichten ranken sich um diese Nacht. Aufgeschrieben wurden sie in der Kirchenchronik von Pastoren. Weitererzählt wurden die Sagen von alten Grimmenern. Und vergessen sollten die schaurigen Geschichten niemals werden. Stadtführer und Hobby-Historiker Sven Thurow gibt sie gern Preis.

Kutsche bringt die Seelen der Verstorbenen nach Grimmen

So schwört die ältere Generation, dass es in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November auf der Wendt-Brücke des Boltenhäger Weges spukt. Huf-Getrappel und das Wiehern von Pferden, begleitet vom Knallen einer Peitsche, haben angeblich viele gehört. Doch eine Kutsche war nie zu sehen. Die Sage erzählt, dass eine Kutsche die Seelen der Verstorbenen aus Boltenhagen, Vietlipp und Klevenow in die Marienkirche nach Grimmen bringt. Dort findet das Seelen-Gericht statt. Ein Gericht, in denen die Verstorbenen über die Lebenden richten und ihre offenen Rechnungen mit ihnen begleichen.

Weiterhin heißt es, dass sich Spaziergänger in der Grimmener Schulstraße um Mitternacht, wenn die Turmuhr schlägt, vorsehen sollten. „Dann zeigt sich eine weiße Knochenhand in der Kirchentür und zieht den Fußgänger hinein ins Kirchenschiff und er muss Rechenschaft ablegen“, erzählt Sven Thurow. Schon einige Menschen sollen in dieser Nacht spurlos verschwunden sein. Belegen kann das natürlich niemand, doch die Sage ist noch nicht zu Ende.

Vom Geist und der Schuld des Pastoren Alberti

In der Marienkirche irrt in dieser einen Nacht auch die Seele des 1644 verstorbenen Pastoren Bernhard Alberti umher. Von Schuldgefühlen ist seine Seele getrieben, denn er half einem Rostocker Studenten, den er am Wegesrand liegend vorfand. „Pastor Alberti nahm sich seiner an und kümmerte sich um ihn“, erzählt Thurow mit tiefer Stimme. Doch der Student litt an der Pest. Der Pastor steckte sich bei ihm an und brachte die Seuche nach Grimmen. Nun irrt seine Seele noch heute verloren durch die Kirche.

Es gibt hunderte dieser überlieferten Geschichten aus Grimmen. Eine weitere spielt sich in der „Kleine Leichnamstraße“ ab. Früher existierte an dieser Stelle ein Friedhof auf denen zwei Kapellen standen, die von Mönchen betreut wurden. „Sie kümmerten sich um Reisende und auch um kranke Kinder“, weiß der Stadtführer. Als nun eines Tages ein Mönch für eines der kranken Kinder Wasser aus dem Brunnen holen wollte, erschreckte sich der Mönch über ein Geräusch und fiel in den Brunnen. Er ertrank jämmerlich im kalten Wasser.

Noch heute erzählen die alten Grimmener gern die Geschichte: „Wenn ein Kind in den Brunnen schaut, sieht es das Gesicht des Mönches im Wasserspiegel. Er versucht die Kinder hinunterzuziehen, denn er will sich an ihnen für seinen qualvollen Tod rächen.“ Die Geschichte wurde in Grimmen so hartnäckig und oft erzählt, dass der Brunnen kurz nach dem Ereignis geschlossen wurde. Erst bei Tiefbauarbeiten im Jahr 2004 wurde er wieder entdeckt und freigelegt. Zum Schutz der Kinder wurde eine Glasplatte über die Öffnung geschraubt. Das Resultat: Neugierige Besucher, die in den Brunnen schauen, sehen ihr eigenes Gesicht.

Bis in die Generation der 14-jährigen Lee-Anne Markgreif reichen die Geschichten: „Bei jedem Schulausflug schauen wir in den Brunnen“, erzählt die Schülerin. Die Mythen und Sagen reichen weit zurück und werden in Grimmen von Generation zu Generation weitererzählt. Und bekanntlich steckt in jeder Sage ein Fünkchen Wahrheit.

Über die Autorin

Von Carolin Riemer