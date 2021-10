Abtshagen

Der Tradition treu streifte auch in diesem Jahr der Geisterzug in Abtshagen durch die Straßen des Dorfes. Bei untergehender Sonne mit Blaskapelle voran, brennenden Fackeln und Lampions zogen viele kleine und große Mitglieder der Gemeinde Wittenhagen, verkleidet mit grusligen Kostümen, an der Kirche vorbei zum großen Scheiterhaufen – dem Oktoberfeuer. Ein riesiger Berg Grünschnitt neben dem Sportplatz fiel unter Aufsicht der örtlichen Feuerwehr den Flammen zum Opfer.

„Das ist das größte Oktoberfeuer, das wir bisher hatten. Wir bieten den Einwohnern die Möglichkeit, ihren Grünschnitt aus den Gärten herzubringen, damit einmal alles kontrolliert abbrennen kann“, erklärt Bürgermeister Frederic Beeskow und fügt hinzu: „Der Wind steht günstig, der Rauch zieht auf´s freie Feld und die Leute können gemütlich vor dem warmen Feuer beisammen sein“.

An diesem Feuer können sich viele wärmen: "Das ist das größte Oktoberfeuer, dass wir bisher hatten." Quelle: Christin Assmann

Zusätzlich könne damit Nachbarschaftsstreitigkeiten vorgebeugt werden und nicht ständig vereinzelt Rauch durch das Dorf ziehen. „Das machen wir gern und freuen uns, dass das Angebot so zahlreich angenommen wird. Es ist eine gute Gelegenheit für eine gemeinsame Veranstaltung“, so Beeskow weiter.

Damit traditionell verbunden ist der Geisterzug, der jährlich am Freitag vor Halloween stattfindet. Nach dem Fackel- und Laternenumzug durch Abtshagen endet die Tour am großen Feuer. Mit kalten und warmen Getränken, wie dem Glühwein aus der regionalen Mosterei in Elmenhorst und Bratwurst vom Grill, konnten sich Gemeindemitglieder am Feuer wärmen oder sich bei Spielen austoben.

Neben dem Abt wird das Dorf mit selbst bemalten Kürbissen herbstlich geschmückt. Quelle: Christin Assmann

Kürbisse dürfen zu diesem Herbstevent nicht fehlen. Denn die von den Kindern bemalten Kürbisse sind Teil der Oktobertradition und werden zeremoniell vor dem hölzernen Abt abgelegt, um das Dorf im Zeichen der Zeit zu schmücken.

Keine leichte Entscheidung für die Jury - viele gruselige Verkleidungen stehen zur Auswahl. Quelle: Christin Assmann

Auch mühevoll zusammengestellte Kostüme wurden belohnt und von einer Jury ausgezeichnet. Überzeugt haben letztendlich eine kleine Hexe, ein grusliger Wehrwolf und ein historisch nachgestellter Pestdoktor. Den schönsten, selbstgemachten Lampion hat der vierjährige Luca Harder, zusammen mit seiner Mutter Diana gebastelt. Vor Freude hüpfend und lachend nahm der Sieger seinen Preis entgegen. Seine Laterne, die einem mexikanischen Totenkopf sehr ähnelte, hat er selbst dekoriert und gezeichnet. „Nur beim Ausschneiden habe ich geholfen. Den Rest hat Luca selbst gebastelt“, erzählt Diana Harder. Damit ist Halloween noch nicht abgehakt in der Gemeinde. Auch die „Süßes oder Saures“ – Tour ließen sich die Kinder nicht entgehen.

Von Christin Assmann