Michael Runze ist der Privatdetektiv der Wälder und Felder: Der 45-Jährige aus der Nähe von Bad Sülze arbeitet als selbstständiger Gutachter, leitet ein Ingenieurbüro für Umweltplanung und wird im besten Fall immer dann gerufen, wenn Betreiber ein Gebiet für neue Windräder beplanen. Im besten Fall schon im Vorfeld, doch manchmal auch erst dann, wenn die Windräder schon stehen und Naturschützer oder Anwohner bedrohte Tierarten im näheren Umkreis beobachteten.

Nicht alle Betreiber sind froh über seine Infos.

Dann zieht Michael Runze mit Fernglas und Spektiv durch die Wälder und über die Felder. Seine Aufgabe: Herausfinden, ob sich in einem Eignungsgebiet eines Windparks und dessen Umfeld schützenswerte Tierarten aufhalten. Die Windparkbetreiber sind ganz verschieden. „Viele Firmen sind froh, wenn sie frühzeitig die Informationen erhalten, dass beispielsweise See- und Schreiadler in dem Gebiet brüten. Dann suchen sie ein neues geeignetes Gebiet. Unnötig hohe Planungskosten werden vermieden, und wertvolle Zeit kann in konfliktfreie Projekte investiert werden. „Andere wollen die Infos lieber gar nicht“, sagt Runze.

Für ihn sei das egal. Er dokumentiert genau das, was er sieht. Und das sei gerade im Gebiet zwischen Richtenberg, Sievertshagen und Wittenhagen eine Menge. Bei einem seiner letzten Streifzüge habe er in diesem Gebiet innerhalb von 15 Minuten 21 Seeadler gesichtet. Schreiadler und sogar Schwarzstorch konnte er hier ebenfalls beobachten.

Arbeitsbeginn um 5.30 Uhr

Michael Runze steht nicht zusammen mit den Hühnern, sondern zusammen mit den Adlern auf. Am liebsten streift er vorsichtig und leise schon ab 5.30 Uhr durch die Wälder. Manchmal fährt er auch auf seinem geländefähigen E-Bike. Das sei sehr leise und er könne etliche Kilometer zurücklegen, ohne dass er am Abend todmüde auf die heimische Couch sinken muss.

„Frühmorgens betteln die Adler-Jungen am lautesten nach Futter und ich kann herausfinden, wo sich ihr Horst befindet.“ Dann hält er nicht nur die Koordinaten des Standortes fest, sondern übermittelt die Sichtung in seinem Gutachten seinem Auftraggeber. Strenge Richtlinien legen Schutzzonen fest. So dürfe im Umkreis von drei Kilometern, in denen ein Schreiadler brütet, kein Windrad laufen. Beim Seeadler ist der Radius auf zwei Kilometer festgelegt.

Er selbst besitzt auch schon Adleraugen. Immerhin macht er seinen Job seit mehr als 20 Jahren, ist dazu noch ehrenamtlicher Horstbetreuer und im Greifvogelschutz aktiv. Ihm entgeht nichts, was am Himmel fliegt, oder auf den Feldern hockt. Am Horizont bei Sievertshagen sitzt ein großer Vogel auf einer Grasfläche. Für Runze ist nach einer Sekunde klar: „Das ist ein Bussard. Für einen Seeadler ist er viel zu mickrig.“

Doch nur wenige Minuten später stoppt er und deutet auf drei Vögel in der Ferne. „Da sitzen drei Seeadler“, sagt er und baut seine Technik auf. Durch das Spektiv kann er den Seeadler genau beobachten. Abwechselnd blickt das prächtige Tier mit einer Flügelspannweite bis zu 2,50 Metern, in die Ferne und dann auf den Boden. Nahrungssuche. Die Grasflächen, die umrandet von Wäldern sind, sind wichtige Nahrungsflächen.

Mensch ist für die Tiere bedrohlicher als ein Windrad

Seeadler fressen nicht nur Fisch und seien nicht sonderlich wählerisch, wenn es um ihr Futter gehe. Besonders auf frisch gemähten Grünflächen und frisch gedroschenen Ackerflächen gehen sie auf Nahrungssuche. Dann fressen sie alles, was sie finden. Auch Aas. Ein Rotmilan kreist am Himmel. Michael Runze erkennt ihn an seiner Silhouette und an den Flugbewegungen.

In den kommenden Wochen verlassen die ersten Schreiadler Mecklenburg-Vorpommern und fliegen ins südliche Afrika. Doch auf dem Weg dorthin lauern viele Gefahren. Etliche Tiere werden auf ihrem Zug in den Süden abgeschossen. „Vor allem über dem Libanon, aber auch Ägypten Jordanien und Syrien“, weiß Runze. Das geschehe wohl hauptsächlich „aus Spaß“. Für ihn ist klar: „Noch dramatischer als Windparks sind der Verlust des Lebensraums, und der Nahrungsflächen für die Greifvögel. Der Mensch breitet sich immer mehr aus.

Nur noch wenige geeignete Lebensräume bestehen. Selbst in Naturschutzgebieten und in ausgewiesenen Vogelschutzgebieten, in denen bedrohte Großvogelarten leben ist eine mehr oder weniger von Beschränkungen freie Waldbewirtschaftung möglich, sodass sich der reine Wirtschaftswald oft nicht mehr von einem Schutzgebietswald unterscheidet. Was Runze stört ist, dass solch bedrohte Tierarten, wie der Schreiadler oftmals erst dann in Bewusstsein treten, wenn „störende Projekte“ dadurch gegebenfalls verhindert werden können, und nicht weil sie ein Teil unserer bekannten und erhaltenswerten Natur sind.

Staat sollte private Solaranlagen auf Wohnhäusern fördern

Und was hält der Gutachter privat von Windrädern? „Vor 20 Jahren habe ich sie kritischer betrachtet. Aber wir müssen weg von Atom- und Kohlekraftwerken, das ist klar. Ich fände es am sinnvollsten, wenn Privathäuser mit Solaranlagen auf den Dächern ausgestattet würden und das mit einer hinreichenden Förderung vom Staat.“

Michael Runze bemängelt: „Leider werden durch den Schreiadler keine direkten Nutzungskonflikte, wie durch den Wolf und den Biber, in der Landwirtschaft ausgelöst. Für Wolf und Biber werden hohe Finanzmittel des Landes eingesetzt, um entstehende Konflikte in der Landwirtschaft zu lösen. Beim Schreiadler sind es nicht Finanzmittel, sondern engagierte ehrenamtlich Horstbetreuer, die mit den Konflikten vor Ort allein gelassen werden.“ Das Land MV habe hier, wie auch in anderen Bereichen leider keine Strategie, so Runze.

