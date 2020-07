Bassendorf

Eine schöne Allee führt nach Bassendorf an der Trebel, einen malerischen Ort mit einem alten Bollwerk am Fluss und Binnendünen in der flachen Landschaft. Das interessanteste Bauwerk ist das gut erhaltene denkmalgeschützte Herrenhaus mit Park. Es wird derzeit durch die Berliner Jana Kunath-Busse und Volker Busse saniert und neu gestaltet. Da sie im Umland der Hauptstadt kein geeignetes Objekt fanden, kam das Paar nach Vorpommern, berichteten die Eigentümer den Besuchern bei der Mitsommer-Remise. Sie erwarben das Gutshaus 2017. Das Ehepaar möchte Haus und Park den alten Charme zurückgeben und einen Ort der Ruhe und Entspannung für sich und ihre Gäste schaffen. Jana Kunath-Busse wohnt bereits in dem Ort mit nicht einmal 100 Einwohnern.

Schwedischer General wurde im Dreißigjährigen Krieg Besitzer

Binnendünen an der Trebel nahe Bassendorf Quelle: eob

Bassendorf gehörte historisch betrachtet ursprünglich der weit verzweigten und reich begüterten Familie Behr. Wie viele andere Besitztümer wurden Deyelsdorf und Bassendorf im Dreißigjährigen Krieges durch Königin Christina an einen ihrer Offiziere vergeben, in diesem Fall an den aus einer estnischen Familie stammenden Freiherrn, Generalmajor und Reichsrat Hans Wachtmeister zu Björkö (1609 bis 1652).

1637 überschritten kaiserliche Truppen bei Bassendorf die Trebel, konnten die schwedische Besatzung von Deyelsdorf überwältigen und Gutsbesitzer Jürgen von Behr gefangen nehmen. Er wurde indes von den Schweden später beschuldigt, die kaiserliche Armee unterstützt und deren Truppen über die Furt bei Bassendorf geführt zu haben. 1640 bekam deshalb General Wachtmeister u. a. Bassendorf. Die Behrs klagten dagegen vor dem Reichskammergericht in Wetzlar. Der Prozess dauerte weit über 100 Jahre. 1778 wurden die Wachtmeisters verurteilt, die früheren Besitzer finanziell zu entschädigen.

Wachtmeisters 1945 von sowjetischen Soldaten getötet

Die Nachkommen des Generalmajors Wachtmeister verliehen dem Gutshaus um 1780 sein heutiges Aussehen. Es ist ein vergleichsweise kleines Gebäude des nordischen Barock. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich Bassendorf im Besitz der nunmehrigen Grafen von Wachtmeister. Letzter Eigentümer war seit 1903 Axel Graf von Wachtmeister. Soldaten der Roten Armee töteten beim Einmarsch der Roten Armee 1945 die anwesenden Familienmitglieder. Im Zuge der Bodenreform wurden die Wachtmeisters enteignet.

Herrenhaus war immer bewohnt

Nach 1945 wurde das Gutshaus wie vielerorts in der DDR unter anderem zu Wohnzwecken sowie für den örtlichen Konsum genutzt. Im Saal wurde gefeiert. In den letzten 15 Jahren nutzte die damalige Besitzerin Marianne Löhr das Bassendorfer Herrenhaus für ein Jugendhilfeprojekt. Da das Gebäude immer bewohnt war, befindet es sich heute in einem vergleichsweise guten Zustand.

Am Bassendorfer Bollwerk, seit zwei Jahren Wasserwanderrastplatz. Hier mündet der Trebelkanal in die Trebel Quelle: eob

Von Eckhard Oberdörfer