Grausame Geschichten ranken sich um das Stahlbroder Gutshaus – mehr noch um eine Familie Lange, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem Hof lebte.

Seit der Wende werden die landwirtschaftlichen Flächen vom Stahlbroder Landwirt Gerald Schulz und seiner Familie genutzt. Einst hat sich die Schwiegermutter des Landwirtes ausgiebig mit der Geschichte des Gutshauses beschäftigt. Demnach, so berichtete die OSTSEE-ZEITUNG im September 2016, lebte zum Ende des Zweiten Weltkrieges Ernst Lange mit seiner zweiten Frau und den Töchtern Annemarie und Ilse sowie deren Kinder auf dem Hof, dem heutigen „Landwerthof“ auf dem auch der Verein „Landwerthof Schulbauernhof“ Ferienfreizeiten und Schulklassen ein Ausflugsziel bietet.

Der Sohn Ernst Langes sowie die Männer der Töchter waren im Kriegsdienst. Einer von ihnen, der Mann von Lange-Tochter Ilse, mit der er in zweiter Ehe verheiratet war, war Fritz Berges.

Russen forderten seine Pistole heraus

Dessen Tochter aus dritter Ehe, Barbara Henke-Berges, wandte sich jetzt an die OZ. „Ich habe den Artikel von 2016 im Internet lesen“, berichtet die 70-Jährige. Die Vergangenheit ihres Vater habe sie immer sehr beschäftigt und so schaue sie immer mal, was in den Orten seines Wirkens passiere.

Jüngst erst stieß sie dabei zufällig auf den Artikel der unter der Überschrift „Russen forderten seine Pistole heraus“ erschienen ist. „Und ich möchte diesem einiges hinzufügen“, erklärt sie ihren Anruf bei der OZ. Denn dieser Artikel lasse offen, was aus Ilse und ihrer Schwester sowie deren Kindern geworden sei.

Schon die Geschichte um das Ableben von Ernst Lange ist schaurig genug. Laut der Recherchen der Landwirtsfamilie Schulz hat dieser sich am 3. Mai 1945 auf dem Hof das Leben genommen – er erschoss sich mit einer Pistole in einer zum Hof gehörenden Scheune, in der er zuvor wohl Feuer gelegt hat. Die Scheune ist vollständig niedergebrannt. Seine Gebeine hat man samt der Pistole in einen Koffer gelegt und im Garten vergraben. Den Erzählungen nach ist der Koffer später wieder ausgegraben worden, weil ein Soldat der Roten Armee es auf die Pistole abgesehen hatte.

Aus Angst den Freitod gewählt

Fritz Berges, Schwiegersohn von Ernst Lange, kehrte zwei Jahre später gemeinsam mit seinen Schwägern unversehrt aus der Kriegsgefangenschaft zurück. So heißt es jedenfalls im OZ-Artikel von 2016. „Ob sie wirklich in Gefangenschaft waren, das kann ich nicht genau sagen“, sagt Barbara Henke-Berge. Aber Fakt ist: Voller Entsetzen haben er und seine Schwäger von den tragischen Ereignisse erfahren. Denn nicht nur der Schwiegervater beziehungsweise der Vater war tot, sondern auch die Töchter Ilse und Annemarie sowie deren Kinder.

Bis zum Kriegsende wurde der Hof als bäuerliche Wirtschaft von Ernst Lange genutzt. Dazu gehörten natürlich auch einige Pferde. Quelle: OZ-Archiv

„Mein Vater hat darüber nie gesprochen. Aber bei einem Besuch – 1981, also noch zu DDR-Zeiten – haben wir eine Frau getroffen, die zum Kriegsende wohl auf dem Hof gearbeitet hat. Sie erzählte, dass Ernst Lange den weiteren Familienmitgliedern wohl Gift gegeben hat. Sie alle seien in der Scheune verbrannt“, erzählt Barbara Henke-Berges.

Die Sterbeurkunden von der Frau ihres Vater, der Ilse, und deren drei Kindern habe sie sogar in ihren Unterlagen, erzählt sie. „Dort ist der Zeitpunkt des Todes aller vier mit dem 4. Mai, 16 Uhr, angegeben“, berichtet Barbara Henke-Berges.

Die Vergangenheit mit ins Grab genommen

Ihr Vater und dessen Schwäger haben laut Recherche der Bauernfamilie Schulz noch zwei Jahre versucht, auf dem Hof zu wirtschaften. „Mein Vater floh dann in den Westen, kam nach Lüdenscheid. Dort hat er dann meine Mutter kennengelernt und geheiratet“, erzählt die 70-Jährige die Geschichte ihres Vaters weiter. Sie sei eines von drei Kindern, die ihr Vater und seine dritte Frau bekommen haben.

Er habe nie über seine Vergangenheit in Stahlbrode gesprochen. „Nur einmal, kurz bevor er 1987 starb und nicht mehr ganz bei sich war, meinte er, wir müssen die Gisela holen. Gisela war eine Tochter aus der Ehe meine Vaters mit der Ilse“, erzählt sie.

Zum Tod ihres Vaters habe sie dann noch Post von einer Cousine von Ilse Berges erhalten. „Es müssen wirklich schreckliche Zeiten gewesen sein. Die vielleicht auch erklären, warum Ernst Lange für sich den Freitod gewählt und seine Familie mit in den Tod genommen hat. Sie schrieb unter anderem von Vergewaltigungen und dass sich die Russen genommen haben, was sie wollten“, erzählt Barbara Henke-Berges, die die Vergangenheit ihres Vaters nicht so richtig loslassen will.

Von Anja Krüger