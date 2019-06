Grimmen

Wird Grimmen Stolpersteine in Gedenken an die aus der Stadt vertriebenen Juden bekommen? Diese Frage beschäftigt derzeit 13 Gymnasiasten in einer Projektwoche.

Bereits Ende März hatte die „Initiative Stolpersteine auch in Grimmen“ einen Antrag an die Stadtverwaltung abgegeben, um das Projekt mit drei Stolpersteinen vor dem Haus in der Langen Straße 1 umzusetzen. Dort lebten Edith Wolff, Vera Davidson und Bärbel Helena Davidson bis 1940., bevor sie aus der Stadt vertrieben worden und später starben. Mit ihrer Initiative hoffen die Mitglieder, dass die Stolperstein-Verlegung in Grimmen in ein Projekt des deutschen Künstlers Gunter Demnig aufgenommen wird, der die Arbeiten dann übernimmt. Kosten würden der Stadt nicht entstehen. Die Steine werden vollständig über Spenden und Patenschaften finanziert. Eine Entscheidung der Stadtverwaltung liegt bisher nicht vor. Lediglich die Auskunft, dass der Antrag an das Bauamt der Stadt weitergeleitet wurde und bearbeitet wird.

„Meine Mutti ist in dieser Initiative aktiv und das Thema interessiert mich“, begründet Yasmin Jegerlehner aus Groß Lehmhagen (Klasse 9), weshalb sie sich für dieses Projekt entschieden hat. Gleichzeitig paust sie mit Graphitstiften die Pflastersteine des Gehweges auf Papier ab versucht, per Linolfarbe die Struktur des Straßenpflasters großformatig festzuhalten.

Diese Abdrucke sollen zusammen mit alten und neuen Fotos der vier Häuser, in denen die fünf letzten Juden der Stadt lebten, und kleinen Texten auf acht Tafeln im Gymnasium ausgestellt werden. „Am Freitag stellen wir das Projekt an der Schule vor“, erzählt Max Schade, Schüler einer 11. Klasse und Praktikant im Projekt, das für Schüler der Klassen 8 bis 10 und zwei Praktikanten angelegt ist.

Lutz Wiersbowski aus Willershusen ist der Künstler an ihrer Seite und außerdem einer der Organisatoren der Initiative. Frottagen nennen sich die Abreibungen des Pflasters, die mit den Fotos ausgestellt werden, erläutert er.

Am Dienstag waren die Schüler in der Bahnhofstraße und der Karlstraße unterwegs, wo Otto Sohn und Alfred Sponheim gelebt haben, am Montag in der Langen Straße am Markt. „Wir haben auch die Grimmener angesprochen, eine kleine Umfrage dazu gemacht, wie sie über die Initiative denken“, sagt Elmira Lagatiua, ebenfalls Praktikantin aus der 11. Klasse. Die Mehrheit sei für Stolpersteine in Grimmen, sagt sie.

Diejenigen, die sich dagegen ausgesprochen haben, würden ihre Meinung damit begründen, nicht genug zum Thema zu wissen oder damit, dass diese Stolpersteine doch eine Gefahr für ältere Bürger sein könnten. „Dabei kann man über diese Stolpersteine gar nicht stolpern. Sie werden glatt in das bestehende Pflaster eingelassen“, sagt Elmira Lagatiua. Andere Grimmener meinten auch, dass es bereits genügend Denkmale in der Stadt gebe oder sie schlugen vor, diese Mahnmale besser an den Hauswänden statt im Boden anzubringen. Die Mehrheit stehe den Stolpersteinen aber positiv gegenüber, betont die Schülerin.

Drei Jüdinnen deportiert Edith Wolff wurde am 21. November 1925 geboren und am 12. Februar 1940 deportiert. Sie ist im Ghetto Piaski/ Lublin, wahrscheinlich im September 1941 umgekommen. Vera Davidson wurde am 20. Januar 1905 geboren, am 12. Februar 1940 deportiert und ist vermutlich noch im gleichen Monat gestorben. Bärbel Helena Davidson wurde am 17. Januar 1935 geboren und hat den Transport ab dem 12. Februar 1940 nicht überlebt. Alle drei wohnten in Grimmen im Haus Lange Straße 1.

Almut Jaekel