Gymnasiasten unterstützen mit Kuchenbasar Kinderkrebsstation

Grimmen

Stolz war Alexander Blank (15) am vergangenen Freitag über ein sehr gutes Ergebnis eines Kuchenbasars im REWE-Markt am Jarpenbeeker Damm in Grimmen. „30 Kuchen haben wir mit unseren Eltern und Lehrern gebacken, um den Erlös des Verkaufs für die Kinderkrebsstation der Universitätsklinik in Greifswald zu spenden“, erzählt der Schüler der 9/2 des Grimmener Gymnasiums.

Der Elternrat der Klasse hatte mit den Schülern über das Vorhaben gesprochen und es gab ein positives Feedback. „Wir haben in dem Markt vorher bereits viermal einen Basar durchgeführt, um unsere Klassenfahrt nach Potsdam-Babelsberg teilweise zu finanzieren. Es war ein tolles Erlebnis. Sogar ein Kurzfilm wurde dort mit uns gedreht", erzählt der Grimmener Alexander Blank, der auch ein begeisterter Judo-Sportler ist.

Dass nun auch wieder so viele Leute wieder die Aktion unterstützten, dafür möchte der Gymnasiast, auch im Namen seiner Mitschüler, Danke sagen.

Von Walter Scholz