Gymnasium Grimmen: Musiklehrerin begeistert mit Opernstimme

Grimmen

Die Musik und vor allem das Singen ist ihre Leidenschaft. Seit diesem Schuljahr ist Greta Behnke Lehrerin am Gymnasium Grimmen, wo sie die Fächer Musik und Geschichte unterrichtet.

Leidenschaft für den Opern- und Konzertgesang

Neben dem Unterrichten pflegt sie ihre Leidenschaft als Opern- und Konzertsängerin. So trat sie vor dem Corona-Lockdown regelmäßig in unserer Region auf, beispielsweise als Solistin im Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in der Kulturkirche St. Jacobi in Stralsund. Mit ihrer Stimme begeistert sie nicht nur ihre Schüler und Schülerinnen im Unterricht, sondern auch ihre Kollegen und Kolleginnen. Die Sängerin sagt, die Stimme sei das vielfältigste, reinste und persönlichste Instrument.

In der Freizeit spielt Greta Behnke gerne Cello, Klavier und Gitarre

Zum Singen kam sie über ihre beste Freundin. Diese nahm sie oft mit auf Konzerte und ermutigte sie, die Aufnahmeprüfung für das künstlerische Studium zu machen. „Auch meine Lehrer und die Musikhochschule inspirierten mich und hatten großen Einfluss auf meine Zukunft“, erklärte die Sängerin. Ihre Freizeit widmet Greta Behnke verschiedenen Hobbys. Die Pädagogin spielt noch Cello, Klavier und Gitarre. Eines dieser Instrumente hat es ihr besonders angetan: „Der Klang des Cellos beeindruckt mich und ich finde es toll, mit diesem Instrument ein Teil des Orchesters zu sein“.

Von Pia Gruber und Maria Medrow