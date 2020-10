Gymnasium Grimmen und Theater Vorpommern kooperieren 

Grimmen

Eine Schubertiade im Forum des Gymnasiums Grimmen. Das Theater Vorpommern gab ein hochklassiges Konzert für die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen. „Die Schüler haben sich im Rahmen des Musikunterrichts mit den Liedern der Winterreise musikalisch und inhaltlich beschäftigt und versucht ihren Gehalt in ihrer eigenen Lebenswelt wiederzuentdecken“, erklärt Musiklehrerin Greta Behnke.

Worum geht es bei Schuberts „Die Winterreise “

Gespielt wurde von Pianist David Behnke und Sänger Maciej Kozlowski „Die Winterreise“ von Franz Schubert. Die Thematik war den Zehntklässlern bereits bekannt: Der Wanderer, ein junger Mann, verlässt seine gewohnten Bahnen und begibt sich in der Nacht auf die Reise, ohne zu wissen, wohin es geht. Es ist Winter. Nachdem ihn seine Geliebte verlassen hat, gibt es nichts, was ihn noch zurückhält. Er bricht auf, eilt aus der Stadt, will alles hinter sich lassen. Doch es fällt ihm nicht leicht: Immer wieder blickt er zurück und schwelgt in Erinnerung an glücklichere Tage. Hin- und hergerissen zwischen Verbitterung, Hoffnung und Todessehnsucht schwankt er von einem Gefühlsextrem ins andere.

„Für die Schüler ging es darum, zu erkennen wie man damit umgeht, wenn in meiner Welt gerade nichts rundläuft“, beschreibt Greta Behnke. Die Antwort des Wanderers: Das Schicksal annehmen, weiter gehen, versuchen, mit sich selbst in Einklang zu kommen. Auch, wenn das Ende der Reise ungewiss ist.

Theater Vorpommern gab erstes Konzert im Forum der Schule

Das Theater Vorpommern kam erstmalig in das Forum des Gymnasiums Grimmen und ist neuer Kooperationspartner der Schule. „Die Schülerinnen und Schüler erhielten die Gelegenheit, die Künstler aus nächster Nähe zu erleben, neue Erfahrungen zu sammeln und sich für neue Klangerlebnisse zu öffnen“, meint Greta Behnke.

Von Raik Mielke