HSV Grimmen und SV Kandelin sind größten Scheine-Sammler

Grimmen

Die Handballer des HSV Grimmen und Fußballer aus Kandelin sind Spitze – zumindest wenn es um die Akquirierung von einkaufenden Unterstützern geht. Bei der Aktion „Scheine für Vereine“ der Supermarktkette Rewe konnten die beiden Vereine bislang die meisten Unterstützerzettel in der Region sammeln. Bei der Kampagne erhält jeder Kunde pro 15 Euro Einkaufswert einen Schein, der einem bei der Aktion registrierten Vereine gespendet werden kann. Diese Coupons können die Klubs in Prämien, beispielsweise Trainingsutensilien, eintauschen. Die Aktion läuft seit dem 2. November bis zum 20. Dezember.

„Es macht einfach Riesen-Spaß zu sammeln“, gesteht Kathleen Stolz vom SV Kandelin. „Ich scanne jeden Tag Scheine. Viele Leute schicken mir Nachrichten, oder Kinder kommen mit Scheinen zu mir.“

Anzeige

Auch Manuel Abe, Vereinsportlehrer beim HSV Grimmen, leert regelmäßig die Sammel-Box, die der Verein am Supermarkt in der Stadt aufgestellt hat. „Am Anfang habe ich den Aufruf natürlich an alle Trainer geschickt, die es in ihre Gruppen weitergeleitet haben. Und dann noch ein Aufruf bei Facebook“, erzählt Abe. Das soziale Netzwerk erweise sich auch für den SV Kandelin als reichweitenstärkstes Medium, sagt Stolz.

Und die Aktion des Händlers schlägt ein. Umgerechnet gingen seit Aktionsbeginn Waren im Wert von mehr als 150 000 Euro allein von Unterstützern des HSV und SVK über den Ladentisch. „Meine Tochter, die bei uns im Verein spielt, sagt mir auch immer, ich solle doch bitte bei Rewe einkaufen“, lacht Stolz.

Das half auch schon im Vorjahr. Der SV Kandelin konnte nach der vergangenen Kampagne dank der Scheine alle Mannschaften mit neuen Bällen versorgen. Diesmal wollen die Süderholzer bis zum Schluss warten und dann schauen, welche Prämien sie einlösen. Für die Handballer kamen sogar knapp 12 000 Scheine zusammen. Manuel Abe hat bereits in den diesjährigen Preiskatalog geschaut. „Da gibt es Balancepads, ein Set an Trainingshilfen und kleine Tore, die für uns interessant sind.“

Für HSV-Vereinschef Thomas Hagemann ist die Spendenbereitschaft die „größte Anerkennung.“ Und die wird weiter wachsen, denn einen Monat kann noch fleißig gesammelt werden.

So viele Scheine haben die Vereine der Region (Auswahl) Stand 21.11.2020 gesammelt:

HSV Grimmen: 5606

SV Kandelin: 4465

KSV Grimmen: 3938

Grimmener SV: 2865

SV Gransebieth: 2203

SV Traktor Kirchdorf: 993

TSC Grimmen 773

Von Horst Schreiber