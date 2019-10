Häufige Wildunfälle bei Grimmen – Was passiert mit den toten Tieren?

Grimmen

Gibt es das Wildbret vom Straßenrand oder werden totgefahrene Tiere einfach im Wald verbuddelt? Was passiert nach vor allem im Herbst häufigen Wildunfällen mit Hase, Reh oder Schwein? Während Kraftfahrer meist mit dem Schrecken davonkommen, verenden die Tiere zumeist nach der Kollision oder werden dabei schwer verletzt.

Bei 62 liegt aktuell die Zahl der Wildunfälle im Bereich des Grimmener Polizeireviers im Monat Oktober (Stand: 22.10.), informiert dessen Leiter Dietmar Grotzky. Menschen wurden nicht verletzt. Aber immerhin insgesamt 64 Tiere, hauptsächlich Rehe (48), sind bei den Unfällen zu Schaden gekommen – 26 getötet, 38 verletzt.

Irrglaube: Tote Tiere werden nicht im Wald vergraben

Harald Hafenstein vor den Trophäen des Jagdjahres 2018/2019 des Hegerings Grimmen. Quelle: Anja Krüger

Was mit den Tieren passiert, entscheidet letztlich der Jäger, in dessen Revier das Tier verendet ist. Denn, wie Harald Hafenstein vom Hegering Grimmen informiert, gehört das tote Wild dem Jäger. „Prinzipiell wird jener Jäger von der Leitstelle der Polizei informiert, in dessen Revier ein Wild bei einem Unfall verendet oder verletzt worden ist“, berichtet er. Leider klappe das nicht immer. Es komme auch vor, dass er durch Zufall an der Straße ein verendetes Reh oder Wildschwein finde, dass durchaus schon länger dort liege. „Ich würde mir wünschen, dass der Informationsfluss zwischen Leitstelle und Jäger besser funktionieren würde“, sagt Hafenstein.

Schon allein des unschönen Anblicks wegen – ein totes Tier, blutig und mit herausgerissenen Eingeweiden. „Größtenteils werden die Tiere in eigens dafür bereitgestellten Tonnen gesammelt und über die Tierkörperbeseitigung entsorgt“, berichtet Hafenstein. Das weit verbreitete Gerücht, dass die toten Tiere von den Jägern einfach im Wald vergraben werden würden, kenne er. „Das darf nicht sein und wird zumindest bei uns im Hegering auch von niemandem gemacht“, beteuert der passionierte Jäger.

Der Jäger entscheidet, was mit dem Wildtier passiert

Sehr selten, aber nicht ausgeschlossen ist, dass sich Reh oder Wildschwein noch zur Verarbeitung in der Küche eigenen. „Meist hat das Tier innere Blutungen. Das Fleisch wird damit unbrauchbar“, sagt Hafenstein. Anders sehe es bei Tieren aus, die bei Kollisionen mit Autos Verletzungen davon getragen haben. „Auch in dem Fall werden wir eigentlich von der Leitstelle informiert, um das Tier mit einem Gnadenschuss zu erlösen. Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung des Jägers, ob das Wildfleisch noch verwertet werden kann. Ich persönlich würde beispielsweise nichts weitergeben, was ich nicht selbst auch essen würde“, sagt er.

Für die entsprechende Einschätzung ist bei Reh- und Rotwild jeder Jäger selbst verantwortlich. „Im Prinzip wird das Wild aufgebrochen und Leber sowie Lunge werden begutachtet. Schwarzwild, also Wildschweine, müssen zusätzlich auf Trichinen untersucht werden“, informiert der Jäger. Nicht zuletzt sei auch die Einhaltung der Kühlkette ein enorm wichtiger Punkt.

Vom Jäger erlegtes Wild wird im Restaurant zum Festmahl

„Ich selbst kann nur für mich sprechen, hoffe aber, dass es andere Jagdgenossen auch so halten“, sagt Hafenstein. Im Hegering Grimmen sei man generell besonders darauf bedacht, und schaue lieber zweimal hin, ob alles in Ordnung sei. „Schließlich geht erlegtes Wild aus unseren Revieren an den Golfpark Kaschow, wird in der Küche des Restaurants Frettwurst verarbeitet“, berichtet er. Natürlich mit Wildursprungsschein, auf dem auch die Wildnummer des Jägers vermerkt ist.

Von Anja Krüger