Hafen Stahlbrode führt eine Wintersaison ein

Stahlbrode

Im Hafen Stahlbrode können einige Bootseigner den Termin für das Kranen ihrer Schiffe in diesem Jahr noch einmal absagen. Denn statt wie bisher bis zum 31. Oktober den Hafen zu räumen, dürfen die Boote künftig das ganze Jahr über im Wasser bleiben.

Das ging aus einem Beschluss der Gemeindevertretersitzung in Sundhagen hervor, die den Gebührenkatalog entsprechend anpasste. Vom 1. November bis Ende März kostet der Liegeplatz für die Wintersaison 15 Euro pro Quadratmeter und Monat, statt wie im Sommer 30 Euro.

Bootsbesitzer setzten sich jahrelang für Winteröffnung ein

„Die Winteröffnung ist positiv für den Hafen und das Leben hier. Das ist gut für die einheimischen Angler und vielleicht verlängern jetzt auch einige Bootstouristen ihre Saison“, sagt Ralf Wenk, der den Bootsverleih und das Hafen-Eck in Stahlbrode betreibt.

Gerade die Dauerlieger und Angler hatten sich aufgrund der veränderten Witterung in den vergangenen Jahren schon lange dafür eingesetzt, ihre Boote nicht wie gewohnt bereits vor dem November aus dem Wasser zu holen und ganzjährig rausfahren zu können. „Für die Gemeinde ergibt sich dadurch natürlich eine bessere Einnahmesituation“, bewertete Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger die neue Regelung auf der Sitzung ganz praktisch.

Wintergebühr wird bei Eisbildung nicht erstattet

Beim Preis hat sich die Gemeinde an den Gebühren anderer Häfen in der Umgebung orientiert, die ihre Hafenbecken bereits das ganze Jahr geöffnet halten. Die anderen Gemeindevertreter wollten vor ihrer Zustimmung nur die Rechtslage geklärt sehen, sobald der Hafen doch zufrieren sollte. Bereits bei einer Wettervoraussage, die Eis ankündigt, sind die Eigner verpflichtet, ihre Boote sofort aus dem Hafenbecken zu holen. Eine Rückerstattung für den Liegepreis der Wintersaison gibt es dabei nicht, denn sie wird nicht in einzelne Monate unterteilt. Außerdem muss bei der Beantragung für einen Winterliegeplatz eine aktuelle Haftpflichtversicherung vorgelegt werden.

„Ich habe schon lange darauf gedrückt, dass der Hafen im Winter aufbleibt, weil er nutzbar war“, sieht Bootsverleiher Wenk das Risiko von einem vereisten Hafen eher gering. Er selbst habe zwar keine Zeit zwischen Strelasund und Greifswalder Bodden auf das Wasser zu gehen, dafür sieht Wenk aber einen anderen Vorteil: „Bislang überwintern die großen Boote auf der Fläche neben dem Hafen-Eck. Platz ist kaum noch. Es wurden in den vergangenen Jahren immer mehr Boote. Dieses Jahr war es extrem.“

Offener Hafen nur sinnvoll für Anlieger

Auch Martin Krafft freut sich über eine ganzjährige Nutzung des Hafens: „Das wäre für mich schon sehr interessant, sobald ich denn meinen eigenen Liegeplatz habe.“ Krafft ist erst im Juni aus Baden-Württemberg nach Stahlbrode gezogen und hatte in der Sommersaison keinen festen Platz mehr für sein Boot erhalten.

Für ein befreundetes Ehepaar aus Dresden ist das Angebot jedoch nichts. Mit ihrem kleinen Sportsegler macht es im Winter keinen Spaß zu segeln, außerdem verbringen die beiden nur die Sommermonate in Stahlbrode und könnten somit im Winter nicht garantieren, ihr Boot bei Eis rechtzeitig aus dem Wasser zu bekommen. Wie gut das Angebot bei den Seglern und Anglern der Region im Winter angenommen wird, muss sich in den kommenden Wochen zeigen. Der Dauerliegeplatz für den Winter muss dabei gesondert von dem im Sommer beantragt werden.

Preisanstieg bei Caravan-Stellplätzen

Im Zuge der Veränderung des Gebührenkatalogs wurden auch die Preise für die Caravan-Stellplätze auf der Mole angehoben. Statt wie bisher 10 Euro müssen Gäste künftig 20 Euro am Tag bezahlen, um mit bestem Blick auf die Insel Rügen zu stehen. Nach Aussagen des Finanzausschusses ist der Tagessatz selbst nach der Verdopplung noch angemessen und sollte auch weiter genutzt werden.

Von Niklas Kunkel und Horst Schreiber