Neuhof

Eigentlich wollte Daniel Kieschnick Lokomotivführer werden. Doch die Wendezeit machte dem gebürtigen Stralsunder zunächst einen Strich durch die Rechnung. Er lässt sich zum Industriemechaniker ausbilden und geht zur Bundeswehr. Und dort wartet ein viel spannenderer Beruf auf den heute 47-Jährigen: Minentaucher.

Minen gesprengt und Hafenwände repariert

„Immer wenn ein Fischer einen minenähnlichen Gegenstand in seinem Netz fand, rückten wir aus“, erzählt er während sein Blick über die Marina Neuhof streift. „Wir haben die Überreste gesprengt, waren oft in der Rigaer Bucht zwischen Lettland und Estland unterwegs. Das war eine tolle Zeit.“ Später arbeitet Daniel Kieschnick als Berufstaucher und repariert deutschlandweit Hafenbecken. Erst dann führte ihn sein Weg zu seinem heutigen Beruf, dem Hafenmeister. Erst in Stralsund und mittlerweile im idyllischen Neuhofer Hafen.

Seit neun Jahren betreut er hier die Segler, ist mit den meisten von ihnen per du. „Viele Rentner verbringen die kompletten Sommermonate auf ihren Booten, da lernt man sich gut kennen.“ Die Nachfrage nach Dauerliegeplätzen sei vor allem in den vergangenen sechs Jahren enorm gestiegen. „Gefühlt kaufen sich heutzutage alle ein Boot“, sagt er lachend. Auch Daniel Kieschnicks Segelboot „Windspiel“ schaukelt ruhig am Steg in Neuhof. Aber er fahre auch sehr gern in die Berge zum Skiurlaub.

Marina Neuhof bietet Rundum-sorglos-Paket

Die Segler, die in Neuhof die geschützte Bucht direkt am Strelasund genießen, werden immer älter. Und so nehmen sie das Rundum-sorglos-Paket, das die Marina anbietet, sehr gern in Kauf. 170 Dauerlieger haben im Hafen Platz. Ein zweiter Hafen, mit 40 zusätzlichen Plätzen ist kurz vor der behördlichen Abnahme. „Aber es wird maximal zwei oder drei Jahre dauern, dann werden auch diese Plätze belegt sein.“ Die Marina Neuhof ist zu 100 Prozent ausgelastet. Auf Wartelisten stehen die Namen derer, die auch gern ein Plätzchen an der Bucht zwischen Stralsund und Greifswald ergattern wollen. Die Segler kommen aus ganz Deutschland. Berliner, Sachsen, Bayern und auch ein Engländer wissen die Lage zu schätzen. Rügen und Hiddensee sind von hier aus schnell erreichbar.

Zwei Bootsbauer und ein Motorenservice haben sich auf dem großen Gelände angesiedelt. Ein Segelmacher befindet sich in Neuhof – alles, was das Seglerherz begehrt. Natürlich gebe es auch sanitäre Anlagen und Gastronomie. Beispielsweise den frischen Fisch vom Sundangler Sebastian Müller. Seit ein paar Tagen gibt es hier auch eine Attraktion auf vier Beinen. Eine Ziege geistert auf dem Gelände umher und ist nicht gewillt, sich von ihrem Schäfer einfangen zu lassen. Daniel Kieschnick bringt das nicht aus der Ruhe, er hat viel zuviel zu tun. „Und das Zicklein tut ja niemandem was.“

Das Hafenkino kennt jeder Segler

Um 8 Uhr startet sein Arbeitstag im Büro. Dann druckt er den Wetterbericht für die Segler aus und startet seinen Rundgang über die Stege. Sind die Boote fest? Haben sich Planen gelöst? Gibt es überall Strom? „Irgendwas ist immer“, sagt er. Aber dann sind er und Kollege Fred Witte sofort zur Stelle. Daniel Kieschnick, Vater zweier Kinder, liebt „seinen“ Hafen und den Beruf des Hafenmeisters. „Vor allem das Hafenkino, das ist jedem Segler ein Begriff.“ So nennen die Segler das Spektakel, wenn sich zwei Bootsführer beim An- oder Ablegen in die Quere kommen. „Dann fallen schon mal harte Worte.“ Aber auch dann greift Daniel Kieschnick mit viel Herz ein. Ein Hafenmeister ist schließlich die gute Seele einer jeden Marina.

Von Carolin Riemer