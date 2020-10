Grimmen

Es wird wohl das letzte Mal sein, dass der ehrenamtliche Stadtführer Sven Thurow am Sonnabend ab 18 Uhr zu einem schaurig-schönen Stadtrundgang durch Grimmen einladen wird. Viele Jahre lang führte der Grimmener am Halloween-Abend Einheimische und Touristen zu den gruseligsten Orten der Trebelstadt. Im Gepäck hat er dann stets überlieferte Sagen und Geschichten mit Gänsehaut-Garantie.

„Spökenkram“ nennt Thurow seine Geschichten. Der OSTSEE-ZEITUNG gab er im Vorfeld die Möglichkeit, sich zu gruseln und auf die unheimlichste Nacht des Jahres einzustimmen. „Grimmen ist von allen Seiten von merkwürdigen Orten umgeben“, sagt der Stadtführer und Hobbyhistoriker und beginnt seine Spökentour durch Grimmen.

Aus Richtung Grellenberg

Aus Richtung Grellenberg kommt der Wanderer vor Grimmen am „Schwarzen See“ vorbei. Einst war er ein großer See, heute ist er nicht viel mehr als ein Tümpel auf einem Acker. Einer alten Legende nach, sei das ursprüngliche und alte Grimmen – ähnlich wie Vineta – versunken. Erst später wurde das heutige Grimmen neu auf einem Moorhügel gegründet. Dafür spricht der Name Grimmen, denn in der Bezeichnung steckt das Substantiv „Grim“, das als Fläche umgeben von nassen Wiesen übersetzt werden könnte.

„Doch in der Nacht zu Allerheiligen, also in der Halloweennacht, sollen Wanderer noch heute die alten Kirchenglocken des versunkenen Grimmens aus dem ,Schwarzen See’ läuten hören.“ Wer sie hört, sollte sich in Acht nehmen, denn es bringt Unglück, das Geläut zu hören.

Aus Richtung Stralsund

Aus Richtung Stralsund empfängt ein weiterer mystischer Ort den Wanderer: die Hexenkuhle. Dort, wo früher die Stoltenhägener Straße verlief und sich heute die Deponie befindet, wurden im Mittelalter die sogenannten Hexenprüfungen gemacht. Ein missgünstiger Nachbar, ein enttäuschter Verehrer, Wissen über heilende Kräuter – danach konnte nach dem Dreißigenjährigen Krieg schnell eine Spirale aus Verhören und Folter beginnen, die auf dem Scheiterhaufen auf dem Grimmener Marktplatz endete.

„In der Hexenkuhle fernab der Stadtmauern führte man die Hexenproben durch“, erzählt Sven Thurow. „Man band die Hände der Frauen an ihre Füße und warf sie ins Wasser.“ Wenn sie oben schwamm, war für die Beobachter erwiesen: Es handelt sich um eine Hexe, denn so ein reines Element wie Wasser, nimmt keine unreine Seele, wie die einer Hexe auf. Ging die Frau unter, ließ man sie trotzdem ertrinken. „Dann hörte aber wenigstens die Folter auf und sie bekam ein christliches Begräbnis auf dem Friedhof.“ In der Halloweennacht sollen an der Hexenkuhle noch heute die Geister der Gequälten zu hören sein.

Aus Richtung Greifswald

Aus Greifswald in Richtung Grimmen kommt der Wanderer an der Wendt-Brücke vorbei. „Manche nennen sie auch die Bendt-Brücke“, weiß der schaurige Stadtführer. Der Boltenhäger Weg führte früher weiter bis nach Boltenhagen. Eine Brücke über einen kleinen Graben musste überquert werden. „Die Alten erzählten früher, dass in der gespenstischen Nacht noch heute Pferdegetrappel und Kutschengeräusche zu hören waren. Ein Kutscher soll sogar mit der Peitsche knallen.“

Es heißt, dieser Geister-Kutscher sammelt die Seelen und Geister im Umkreis Klevenows ein und bringe sie nach Grimmen. Die Legende jagte Generationen von Kindern Angst ein.

Der Schlossberg

Dort, wo heute der Wasserturm auf dem Schlossberg steht, soll seit vielen, vielen Jahren ein Drache wohnen. Er bewacht einen Schatz. Nur ein Mal im Jahr, nämlich in der Halloween-Nacht soll der Wanderer ihn schnarchen hören, denn in allen anderen Nächten des Jahres ist er wach und angriffslustig. „Nur in dieser Nacht ist es möglich, den Schatz des Drachen zu stehlen. Vorausgesetzt, der Wanderer findet den Eingang des Schlossbergs. Doch das ist bis heute noch niemandem gelungen.“

Wer mehr solcher schaurigen Geschichten hören möchte, kann sich am Sonnabend um 18 Uhr auf dem Weg zum Rathaus machen. Dort wartet Sven Thurow mit weiteren Gruselgeschichten (Unkostenbeitrag 5 Euro).

Von Carolin Riemer