Grimmen

Süßes – sonst gibt’s Saures! Ich bin mir sicher: Diesen Spruch kennen Sie inzwischen. Und es ist wieder einmal soweit. Am Sonntag ist Halloween – die gruseligste Nacht des Jahres. Es werden sicher wieder viele kleine und große Monster in der Trebelstadt unterwegs sein.

Auf der Suche nach Süßigkeiten oder einfach in geselliger Runde in den Vorgärten der Stadt. Diesbezüglich vielleicht ein paar Tipps für die Trebelstädter. Beim Wocheneinkauf sollten Sie in dieser Woche vielleicht ein paar mehr Süßigkeiten in den Korb packen. Und wenn Sie richtig überraschte Kinderaugen sehen wollen, dann drehen Sie den Spieß ein wenig um.

Verkleiden Sie sich doch auch so richtig schön schaurig und wenn dann die Türklingel ertönt, öffnen Sie so die Tür. Glauben Sie mir: Die Reaktion der Kinder ist herzallerliebst. In diesem Sinne starten Sie, liebe Leserinnen und Leser, gut in die neue Arbeitswoche. Auf dass der Titel „gruseligste Woche des Jahres“ nur auf das Halloween-Wochenende zutrifft und Sie vielleicht auch ein wenig Spaß an diesem ganz besonderen Tag haben werden.

Von Raik Mielke