Grimmen

Auf der Wahlkreismitgliederversammlung des CDU Kreisverbandes Vorpommern-Rügen wurde Harry Glawe erneut zum Direktkandidaten für die Landtagswahlen im kommenden Jahr gewählt. Der Wahlkreis 24, der die Stadt Grimmen, die Gemeinde Süderholz, die Ämter Miltzow und Franzburg-Richtenberg, sowie das Stadtgebiet Süd der Stadt Stralsund umfasst, ist schon seit 1994 fest in der Hand von Glawe. Der 66-Jährige holte seitdem stets die meisten Stimmen in dem Wahlkreis. Vor vier Jahren sicherte er sich 42,8 Prozent der Stimmen in seinem Wahlkreis und ist im Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit.

Bereits in der Vorwoche hatte die CDU für den angrenzenden Wahlkreis 26 die stellvertretende Landesvorsitzende Ann Christin von Allwörden zur Direktkandidatin gewählt. Für den Wahlkreis 23 (Ribnitz-Damgarten/Darß/Fischland) tritt Christian Ehlers an. Bereits Anfang des Monats erhielt Susanna Masur die Wahl zur Direktkandidatin im Landtagswahlkreis 25.

Von Niklas Kunkel