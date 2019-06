Grimmen

Da hatte Brigitte Schindler ( Die Linke) gleich zu Beginn ihrer allerersten Sitzung am Freitagabend als neu gewählte Stadtvertreterin eine ganz wichtige Aufgabe: Als Alterspräsidentin musste die Seniorin, die erst vor wenigen Jahren aus der Gemeinde Sundhagen nach Grimmen zog, die Sitzung eröffnen, die Wahl des Stadtpräsidenten leiten und anschließend den alten und neuen ersten Mann in der Stadt Grimmen verpflichten. Harry Glawe ( CDU) ist einstimmig von 19 anwesenden der insgesamt 21 Stadtvertreter wiedergewählt worden.

„Wir sind dafür angetreten, für unsere Stadt das Beste zu erreichen. Jetzt sind wir in der Pflicht der Wähler“, hatte Brigitte Schindler zuvor betont. Auch wenn alle Angeordneten wissen würden, dass die Haushaltslage nicht üppig sei, sollten die spürbaren Einschnitte so klein wie möglich gehalten werden. Die Menschen sollen sich in Grimmen zu Hause fühlen, und dafür würde die Stadtvertretung die Mitwirkung aller Grimmener brauchen, forderte sie die Einwohner auf, sich einzubringen, aber auch Kritik und Vorschläge zu äußern.

„Nicht jeder hat so viel Glück, mit so einem eindeutigen Ergebnis wie ich die Aufgabe als Stadtpräsident übernehmen zu können“, sagte Harry Glawe gleich im Anschluss an seine Wahl sichtlich erfreut. Er forderte die Stadtvertreter auf, im Miteinander den politischen Streit zu entwickeln. Er selbst wolle dabei neutral leiten, versprach er.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und deren Infrastruktur – speziell die Sanierung der Straßen und Gehwege – stellte Glawe in den Mittelpunkt der Arbeit in dieser Legislaturperiode. „Wir müssen aber auch mehr mit den Bürgern ins Gespräch kommen“, forderte er die Versammlung auf. Die Pflege des Ehrenamtes, die Förderung von Digitalisierung und Bildung in Grimmen sowie die Entwicklung des Tierparkes mit europäischen Mitteln seien die nächsten Aufgaben. Dazu zähle auch, endlich den Erweiterungsbau der Regionalschule umzusetzen. Der Erhalt des Kulturhauses und die Unterstützung des Ehrenamtes und der Vereine nannte er außerdem. Geklärt werden müsse in den nächsten Monaten die Zukunft der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG).

Glawe war auf CDU-Vorschlag zur Wahl angetreten, weitere Vorschläge hatte es nicht gegeben.

Personalien standen auch im weiteren Verlauf der Sitzung an. So wurden auf CDU- Vorschlag Brigitte Bathke wieder als erste stellvertretende Stadtpräsidentin und Birgit Mietzner (beide CDU) als zweite stellvertretende Stadtpräsidentin gewählt. Sie löst damit Walter Scholz ab, der jedoch weiterhin Mitglied der Stadtvertretung ist.

Mitglieder der Grimmener Ausschüsse Während der konstituierenden Sitzung der Stadtvertreter wurden folgende Ausschussmitglieder gewählt: Hauptausschuss: Marco Jahns, Birgit Mietzner, Brigitte Bathke, Lutz Herzberg, Frank Simanowski (alle CDU), Armin Latendorf, Klaus Wohlfahrt, Detlef Darda (alle Linke), Katrin Klassen ( SPD). Haushalts- und Finanzausschuss: Steffen Gleß, Ute Grünwald, Henry Schulz, Timo Schulz, Lisa Block-Walther (alle CDU), Klaus Wohlfahrt, Armin Latendorf, Monika Wagenitz (alle Linke), Katrin Klasen ( SPD). Stadtentwicklungs- und Bauausschuss: Fred Gladrow, Lutz Herzberg, Marco Jahns, Frank Simanowski, Dirk Ewert (alle CDU), Rainer Jeske, Klaus Wohlfahrt, Bruno Leplow (alle Linke), Mario Bauch, ( SPD). Ausschuss Jugend/Soziales/Senioren: Brigitte Bathke, Leon Pfister, Birgit Mietzner, Renate Manthey, Lisa Block-Walther (alle CDU), Margit Gierke, Brigitte Schindler, Detlef Darda (alle Linke), Katrin Klasen ( SPD). Ausschuss GWG: Marco Jahns, Lutz Herzberg, Frank Simanowski, Ute Grünwald (alle CDU), Armin Latendorf, Margit Gierke (beide Linke), Mario Bauch ( SPD). Ausschuss Schulen, Sport/Kultur: Walter Scholz, Birgit Mietzner, Brigitte Bathke, Renate Manthey, Marianne Gradke (alle CDU), Margit Gierke, Brigitte Schindler, Rainer Jeske (alle Linke), Katrin Klasen ( SPD). Ausschuss Wirtschaft/Tourismus/Verkehr: Marco Jahns, Ute Grünwald, Leon Pfister, Henry Schulz, Dirk Ewert (alle CDU), Detlef Darda, Margit Gierke, Peter Günther (alle Linke), Mario Bauch ( SPD). Mitglieder der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Grimmen (GWG): Fred Gladrow, Lutz Herzberg (beide CDU), Klaus Wohlfahrt (Linke) Mitglieder des Aufsichtsrates der GWG: Henry Schulz, Timo Schulz, Leon Pfister (alle CDU), Armin Latendorf (Linke), Mario Bauch ( SPD). Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwirtschaft: Steffen Gleß, Henry Schulz, Timo Schulz (alle CDU), Margit Gierke (Linke). Vertreter im Städte- und Gemeindetag: Harry Glawe, Lutz Herzberg (beide CDU)

Ehrennadeln für ihre 20-jährige Tätigkeit als Grimmener Stadtvertreter erhielten Brigitte Bathke, Klaus Wohlfahrt ( Die Linke) und Lutz Herzberg, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten.

Einmütig bestimmten die Abgeordneten auch die gleichrangigen Stellvertreter des Bürgermeisters Benno Rüster: Stadträtin Heike Hübner und Stadtrat Roland Wildgans.

Weiterhin wurden die Mitglieder der einzelnen Ausschüsse gewählt.

Die geplante Verabschiedung einer Neufassung der städtischen Hauptsatzung wurde auf Antrag der Linken auf die nächste Sitzung verschoben, weil einerseits noch Beratungsbedarf bestehe, aber auch, weil die Vorlage nicht allen Stadtvertretern rechtzeitig zur Verfügung gestanden habe.

Almut Jaekel