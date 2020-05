Tribsees

Das muss unsereiner erst mal schaffen: 90 Jahre alt werden, und dann noch für die Zeitung schreiben. Harry Lembke aus Tribsees hat das gepackt, und deshalb gratulieren wir ganz herzlich zum runden Geburtstag.

Los ging es 1965 als Volkskoresspondent

Doch die OSTSEE-ZEITUNG möchte auch Danke sagen –für die gute Zusammenarbeit, für viele gute Ideen und viele spannende Geschichten aus Tribsees und Umgebung. Ob zu Fuß, mit dem Radl oder per Auto, seit dem ersten Artikel 1965 ist der Mann mit der OZ, mit seiner Heimatzeitung verbunden. Kirchensanierung, Kita-Besuch, Jugendprojekte in der Schule oder Neuestes aus dem Heimatverein, den er mit gründete – die Liste der Themen, die der studierte Lehrer in seinem Notizbuch festhält, ist lang. 2017 wurde er dafür auch mit dem Bürgerpreis der Stadt Tribsees geehrt. Seit 55 Jahren – und das ist Rekord bei der OZ – ist Harry Lembke aus Tribsees für die OSTSEE-ZEITUNG unterwegs. Da sind weit über 1000 Beiträge zusammengekommen, der der sympatische Senior in Mappen aufbewahrt.

Nach Sturz wünschen wir gute Besserung!

Und lieber Harry Lembke, auch wenn ein Sturz jetzt für gesundheitliche Beeinträchtigungen und vorübergehend für eine Schreibpause sorgt – geben Sie nicht auf, haben Sie Geduld und werden schnell wieder gesund, denn wir von der OZ, aber auch die Tribseeser freuen sich schon auf die nächsten Berichte, Nachrichten und Fotos.

Von Ines Sommer