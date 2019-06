Grimmen

Der Hauptgewinn der Parkfest-Tombola bleibt in Grimmen: Eckhard Kraft aus Klein Lehmhagen hat als Besitzer der Parkfestaktie 1572 am Dienstag im Kulturhaus seinen Preis entgegengenommen: eine AIDA Reise für zwei Personen, die vom Autocenter Grimmen zur Verfügung gestellt wurde.

Von Hamburg nach Rotterdam

Mit der AIDAperla geht es dann vom 16. Oktober bis 20. Oktober von Hamburg nach Rotterdam. Eckhard Kraft hatte das Los am Sonnabend in der Hütte der Parkfest-Info gekauft. Eigentlich wollte er – wie jedes Jahr – nur etwas Gutes für das Fest tun. Gewonnen hatte der Rentner noch nie etwas. Und nun das, der Hauptpreis. Er konnte es erst gar nicht fassen und hatte den OZ-Artikel mit den Gewinn-Nummern gleich dreimal gelesen. Aber es stimmte. Was für eine Freude. Diese möchte er nun mit seinen Töchtern teilen.

Da er und seine Frau stark bewegungseingeschränkt sind, sollen sie den Seetörn antreten. „Ein wenig neidisch bin ich schon. Ein halbes Leben habe ich von so einer Reise geträumt und nun, wo es endlich klappt, müssen wir aus gesundheitlichen Gründen einen Rückzieher machen“, so Eckhard Kraft. „Aber nun freuen wir uns für unsere Kinder und am Computer werden wir ganz genau verfolgen, wo sie sind und was sie erleben.“ Dank Internet sei das ja heute alles kein Problem mehr. Außerdem werden die Töchter nach der Reise viel zu erzählen haben und sicherlich auch das ein oder andere Foto mitbringen.

Thorsten Erdmann