Hauptuhr der Grimmener Marienkirche ist kaputt

Grimmen

„Unsere Glocken haben sechs Wochen lang gar nicht geläutet. Und das Kuriose an der Sache, anscheinend ist dies niemanden großartig aufgefallen“, sagt Grimmens Pastor Wolfgang Schmidt und erklärt: „Die Hauptuhr ist defekt und kann nach Einschätzung des Fachmanns Udo Griwahn nicht repariert werden. Eine Neuanschaffung der Uhr und die Instandsetzung der Läutanlage werden Kosten in Höhe von 5500 Euro verursachen. Da wir dieses Geld im Haushalt nicht zur Verfügung haben, muss die Summe durch Spenden eingeworben werden.“

Schaltuhr wurde kurz nach der Wende installiert

„Im Jahre 1992 wurde die jetzige Uhr in Betrieb genommen. Durch einen Blitzeinschlag gab es schon einmal einen Defekt. Die jetzige Hauptuhr arbeitet seit etwa zehn Jahren“, erklärt Udo Griwahn, Experte für den Turmuhren- und Läutanlagenbau. Von Pastor Wolfgang Schmidt war zu erfahren, dass es für diese Uhr keine Ersatzteile mehr gibt. Eine Neuanschaffung ist somit unumgänglich. „Durch provisorische Reparaturarbeiten schlägt die Uhr vorerst wieder im Viertelstundentakt. Wir können sie aktuell aber nicht manuell bedienen“, sagt Wolfgang Schmidt und findet, dass die Turmuhr und Läutanlage für die gesamte Stadt einen hohen Stellenwert besitzt. „Für viele Bürger ist es eine wichtige Orientierung. Man kann auch aus größerer Entfernung die Uhrzeit ablesen und das Geläut zu den verschiedenen Tageszeiten wahrnehmen.“

„Die modernen Schaltuhren arbeiten mit einem Touch-Display. Hier können alle gewünschten Abläufe einprogrammiert werden“, informiert Udo Griwahn.

Eine der vier Uhr der Grimmener Marienkirche. Quelle: Raik Mielke

Altes Uhrwerk befindet sich noch immer in der Marienkirche

Gleich im Eingangsbereich der Grimmener Marienkirche kann man noch heute das alte Uhrwerk aus dem Jahre 1913 betrachten. Diese wurde einst durch die Firma Buer aus Osnabrück gefertigt und leistete bis 1993 ihren Dienst. Einmal in der Woche musste sie durch einen Experten aufgezogen werden. Hierfür musste der jeweils Zuständige den Glockenturm hinaufklettern. Regelmäßig musste das Uhrwerk zudem geschmiert und geölt werden. Noch heute befinden sich auch die vier originalen Bronze-Glocken im Turm. Die beiden ältesten stammen aus dem Jahre 1456.

Das alte Uhrwerk wurde Anfang der 1990er Jahre durch ein modernes ersetzt. Die alte Technik kann in der Kirche bestaunt werden. Quelle: Raik Mielke

Große Sanierungsmaßnahme am Mittelschiff geplant

Ein weiteres großes Bauvorhaben befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase. „Das gesamte Mittelschiff muss grundsaniert werden. In diesem Bereich ist unsere Kirche in einem sehr schlechten Zustand“, betont Wolfgang Schmidt. Die Sanierungsmaßnahmen umfassen das gesamte Mauerwerk des Mittelschiffs. Zudem sollen elf neue Fenster eingesetzt werden. „Die Kosten für die gesamten Arbeiten belaufen sich auf 455 000 Euro. Vom Land haben wir im August bereits einen Fördermittelbescheid von 345 000 Euro erhalten. Aktuell fehlen uns noch 32 000 Euro an Eigenmitteln, um das Bauvorhaben zu starten“, informiert der Pastor der Grimmener Kirchengemeinde und erklärt: „Diese Arbeiten sind dringend notwendig, da dauerhaft Putz und Gestein aus den Außenwänden herausbröckelt. Von einigen Außengittern der Fenster sind nur noch die Rahmen erhalten. Zudem werfen sie ein enorm düsteres Licht in die Kirche.

Das alte Ziffernblatt der Uhr in der Grimmener Marienkirche. Quelle: Raik Mielke

Auf die Kirche kommen in den nächsten Jahren weitere Baumaßnahmen zu

Und wenn es um Pastor Wolfgang Schmidt geht, ist dieser Sanierungsschritt nur der Anfang. „In den kommenden Jahren muss noch viel erneuert werden“, betont er und zählt auf: „Handlungsbedarf sehe ich am Anbau an der Nordseite der Marienkirche und vor allem auch im Inneren der Kirche. Denn auch an den Innenwänden bricht immer wieder Putz und Gestein ab. Man sollte mit diesen Arbeiten nicht zu lange warten, weil die Sanierungskosten dann immer weiter steigen.“

Von Raik Mielke